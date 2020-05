Zalando dwingt merken om duurzaam te zijn

Merken die samenwerken met Zalando moeten voortaan verplicht hun duurzaamheidsprestaties laten beoordelen via het Higg BRM-meetinstrument. Bedrijven die niet voldoen aan de duurzame en ethische eisen zijn in 2023 niet langer welkom op het online fashionplatform.

Het is menens voor Zalando: het online fashionplatform wil tegen 2023 enkel nog met duurzame merken samenwerken. Om die doelstelling te halen maakt het bedrijf voortaan gebruik van de Higg Brand & Retail Module (Higg BRM), een meetinstrument dat merken in staat stelt om hun duurzaamheidsprestaties te beoordelen op basis van ethische en milieuparameters zoals mensenrechten, eerlijke lonen of CO2-uitstoot. De tool werd ontwikkeld in samenwerking met Sustainable Apparel Coalition (SAC) en het technologisch bedrijf Higg Co, die zich inzetten om de wereldwijde duurzaamheid in de toeleveringsketen te versnellen. Alle merken waarmee Zalando samenwerkt zullen verplicht hun duurzaamheidsprestaties moeten meten. Al die duurzaamheidsgegevens van partnermerken moeten het online fashionplatform helpen om de uitdagingen van de mode-industrie, zowel op individueel als op collectief vlak, vast te stellen, trends te identificeren en te onderzoeken hoe oplossingen kunnen worden ontwikkeld om betekenisvolle en blijvende verbetering te stimuleren in samenwerking met zijn partnermerken. Kortom, Zalando wil op deze manier een wereldwijde duurzaamheidsstandaard in de mode-industrie versnellen.

“Als Europa’s toonaangevend online platform voor mode en lifestyle willen we de lat hoger leggen, als eerste handelen en onze partners op weg zetten om de belangrijkste issues van vandaag aan te pakken – klimaatverandering, gebruik van grondstoffen en werknemersrechten”, legt Kate Heiny, directeur duurzaamheid bij Zalando, uit. “Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie do.MORE hebben we beoordelingen rond ethische en duurzame parameters voor onze partnermerken verplicht gemaakt. De Higg BRM zal ons helpen bij het bereiken van ons doel om continu onze ethische standaarden te verbeteren en tegen 2023 werken we alleen nog maar met partners die aan deze standaarden voldoen.”

“Zalando’s beslissing om te verplichten dat partnermerken de Higg BRM gebruiken zal dienen als een katalysator om de industrie samen naar een standaardsysteem voor duurzaamheidsmeting te brengen. Zo kunnen we een blijvende verandering behalen en implementeren,” voegt SAC Executive Director, Amina Razvi, er nog aan toe.

(Overgenomen van Gondola)