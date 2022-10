Studenten zijn bereid meer te betalen als kleding eerlijk en duurzaam geproduceerd is. De manier waarop kleding gemaakt is en waar het vandaan komt, vinden zij ook steeds belangrijker. Toch blijkt dit nog niet altijd uit het aankoopgedrag. De duurzame gedachte uit zich meer in het huishouden en bij de aankoop van voedingsmiddelen. Dit blijkt uit een poll onder bijna 300 Nederlandse studenten.

Studeersnel vroeg studenten hoe belangrijk zij eerlijke en duurzaam geproduceerde kleding vinden. Uit verschillende stellingen blijkt dat dit belangrijk wordt gevonden (73 procent) en dat een meerderheid (63 procent) bereid is daar meer voor te betalen. Toch geeft ook 71 procent van de studenten aan dat als zij kleding echt leuk vinden, zij het gewoon willen hebben en herkomst en productiewijze ineens niet meer belangrijk zijn. 66 procent kijkt dan ook nooit in kledinglabels naar herkomst en productie.

Wat vinden studenten het meest belangrijk bij de aankoop van nieuwe kleding? Logischerwijs ‘of het leuk staat’. Kwaliteit en betaalbaarheid volgen daarop als meest belangrijk. Aspecten rondom duurzaamheid volgen pas daarna.

Online winkelen

Ook vroeg Studeersnel studenten of ze bij het online winkelen gebruik maken van milieubesparende bezorgoplossingen, zoals groene (last mile) bezorging. Slechts 3 procent van de studenten geeft aan hier op te letten en er gebruik van te maken. Meer dan de helft (57 procent) maakt geen gebruik van groene bezorgoplossingen. Bewust van de ecologische impact van retourzenden is de meerderheid wel (58 procent). Studenten zijn echter nog niet bereid daar ook voor te betalen. 62 procent van hen zou het online aankoopgedrag aanpassen als zij meer moeten betalen voor retourzendingen.

Bol.com (36 procent) zien studenten als de meest duurzame online winkel, gevolgd door Zalando (23 procent) en Wehkamp (14 procent). In het rijtje minst duurzame merken kiezen studenten vooral voor Primark (39 procent) en SHEIN (33 procent). H&M en Decathlon, die recentelijk op de vingers werden getikt voor misleidende duurzaamheidsclaims, volgen daarna pas.

Duurzaam huishouden

In het huishouden zijn studenten het meest bezig met duurzaamheid. 38 procent doet bijvoorbeeld aan afvalscheiden en recycling, en gebruikt energiebesparende oplossingen zoals ledverlichting. Ook in de keuze voor voeding vindt een kwart van de studenten duurzaamheid belangrijk. De aanschaf van duurzame kleding staat pas op zevende plek (4,5 procent).