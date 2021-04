Zalando brengt mode-industrie en consumenten samen om kloof tussen attitude en gedrag rond duurzame mode te dichten

Europa’s toonaangevende online platform voor mode en lifestyle, publiceert vandaag het rapport: “It Takes Two: How the Industry and Consumers Can Close the Sustainability ‘Attitude-Behavior Gap’ in Fashion.” Het rapport onderzoekt het verschil tussen wat mensen zeggen te willen doen en wat ze daadwerkelijk doen. Het toont aan dat dat veel klanten het moeilijk vinden om hun persoonlijke duurzaamheidswaarden toe te passen bij het kopen van kleding. Het rapport bevat duidelijke aanbevelingen over hoe dit probleem kan worden opgelost door samen te werken. Als antwoord op de bevindingen en aanbevelingen lanceert Zalando een nieuwe shopervaring die het voor klanten mogelijk maakt om te zoeken in het duurzamere assortiment op een manier die past bij de waarden die ze nastreven. Bovendien blijft Zalando investeren in Pre-owned en geeft het klanten in zeven nieuwe markten de kans om zelf tweedehandsmode te kopen en in te ruilen, nadat het al succesvol in onder andere België en Nederland werd gelanceerd.

Op basis van consumentenonderzoek uitgevoerd in vijf Europese landen* stelt het rapport dat de mode-industrie duurzame keuzes aantrekkelijker, realistischer en toegankelijker moet maken. Tegelijkertijd dienen consumenten duurzaamheid bij hun keuzes op vlak van mode meer prioriteit te geven, net zoals ze dit doen bij andere aspecten in hun leven.

David Schneider, co-CEO bij Zalando, zegt: “We streven ernaar dat 25% van ons bruto handelsvolume (GMV) bestaat uit duurzamere producten tegen 2023. Tijdens de coronacrisis lieten klanten ons weten dat duurzaam winkelen voor hen belangrijker dan ooit is geworden. Echter, toen we ze vroegen wat ze van duurzame mode vonden, kwam vooral de associatie “schuldig” naar boven. Het gevoel dat het minst naar boven kwam was “fun”. Als de mode-industrie duurzaamheid serieus neemt, moeten we deze dissonantie rond duurzaamheid nu oplossen om te bouwen aan een sterkere toekomst voor mode.”

Het “It Takes Two”-rapport vermeldt tien aanbevelingen die modebedrijven kunnen helpen om de kloof tussen attitude en gedrag te dichten. Het rapport geeft drie prioriteiten aan die snel aangepakt dienen te worden. Allereerst moet de mode-industrie vertrouwen winnen met eenvoudige en overtuigende communicatie. Ten tweede moet gedragsverandering worden gepromoot. Ten slotte moet aandacht worden besteed aan circulariteit met oplossingen om de keten te sluiten.

Kate Heiny, Director Sustainability bij Zalando, legt uit: “Onze klanten geven aan dat ze duurzaamheid heel belangrijk vinden, maar dat ze het moeilijk vinden om deze waarden om te zetten in actie als ze gaan winkelen of online shoppen. Als platform is het onze taak om onszelf, onze merken en onze klanten in staat te stellen duurzamere keuzes te maken, te inspireren om gezamenlijk actie te ondernemen en te zorgen voor blijvende verandering. Daarom hebben we dit rapport opgesteld, waarvan we allemaal kunnen leren: Zalando, de mode-industrie en consumenten. Dit rapport leidde tot de conclusie dat als we echt de kloof willen dichten tussen attitude en gedrag die al lang bestaat op vlak van mode, samenwerken de enige oplossing is. We zullen het samen moeten doen; de mode-industrie en onze consumenten.”

Zalando wil het goede voorbeeld geven en implementeerde al één van de aanbevelingen van het rapport: “Spreek over duurzaamheid op een manier die iedereen kan begrijpen.” De aanbeveling is gebaseerd op de bevinding dat één op de twee klanten niet begrijpt wat duurzaamheid betekent in de context van mode. Dankzij een nieuwe functie in de Zalando-shop kunnen klanten nu door het assortiment bladeren op basis van de waarden die zij belangrijk vinden, zoals waterbesparing, welzijn van werknemers, hergebruik van materialen, dierenwelzijn, beperking van CO2-uitstoot en het verlengen van de levensduur van mode-items. In 2018 startte Zalando al met het labelen van producten met een ‘duurzaamheidsvlag’, zoals items die worden gemaakt met duurzamere materialen of productiemethoden. Vandaag omvat dit duurzame assortiment al meer dan 80.000 artikelen van meer dan 500 merken. Met de lancering van deze nieuwe shopervaring gaat Zalando een stap verder in het streven om consumenten een beter begrip te geven van duurzame mode, waardoor ze beter geïnformeerde keuzes kunnen maken.

Naast aanbevelingen voor de mode-industrie bevat het rapport ook een aantal suggesties die consumenten kunnen helpen om duurzaamheid te omarmen bij hun modekeuzes. Het rapport voorspelt dat consumenten de komende tien jaar circulariteit in mode belangrijker zullen vinden, waarbinnen weer onderwerpen zoals recycling, hergebruik, herverkoop, reparatie en huur vallen. De eerste stap die Zalando neemt om aan deze groeiende vraag van klanten te voldoen is door het Zalando Pre-owned-aanbod uit te breiden naar zeven nieuwe markten. Vanaf 22 april krijgen klanten in Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Finland, Ierland, Italië en Zweden de mogelijkheid om op Zalando snel en makkelijk tweedehandskleding te kopen en in te ruilen met hetzelfde gemak als ze van Zalando gewend zijn, bijvoorbeeld op vlak van betaling, gratis verzending en retour.

*Het onderzoek bestond uit interviews onder 2.500 consumenten in Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden in het eerste kwartaal van 2020.