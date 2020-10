Zalando brengt acht duurzamere merken samen in exclusieve capsulecollectie

Zalando lanceert samen met designers een duurzamere capsulecollectie die exclusief verkrijgbaar zal zijn bij Zalando. De capsulecollectie voor de komende winter heet “Small steps. Big impact. By Zalando.” en helpt klanten om duurzamer te shoppen, zonder daarbij in te leveren op stijl. Na een succesvolle lancering van de eerste “Small steps. Big impact. By Zalando” samenwerking met merken in januari 2020, heeft Zalando het concept uitgebreid met zowel heren- als dameskleding. Deze keer is de collectie gecreëerd door acht Europese merken: Closed, Designer’s Remix, Henrik Vibskov, Holzweiler, House of Dagmar, Mother of Pearl, Mykke Hofmann en Progetto Quid.

Zalando brengt een selectie van de meest creatieve en innovatieve geesten uit de mode-industrie samen. De bijdragende merken, uit Scandinavië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, hebben samengewerkt aan een exclusieve 116-delige collectie en zijn gekozen vanwege hun visie op duurzaamheid. Zalando daagde de ontwerpers uit om een duurzamere collectie te creëren die ook nog eens een geheel is, waarbij de nadruk lag op het gebruik van duurzaam gecertificeerde materialen. “Small steps. Big impact. By Zalando.” zorgt voor een constructieve dialoog en onderlinge samenwerking tussen de merken, om samen aan een duurzamere mode-industrie te werken.

“Duurzaamheid is een van de belangrijkste onderwerpen voor designers geworden. We leven in een wereld waarin het milieu en het sociaal bewustzijn een steeds grotere rol spelen – daarom is het van belang dat we klanten duurzame opties aanbieden, zonder dat ze moeten inboeten op stijl en kwaliteit”, zegt Lena-Sophie Roeper, Director Premium & Luxury bij Zalando. “Ons doel is om klanten te inspireren om duurzamer te shoppen. Dat doen we graag samen met onze merken, zo bewijzen we dat samenwerken de juiste keuze is.”

De collectie is ontworpen voor het tussenseizoen. Het kleurenpalet vol herfsttinten sluit aan bij het wisselen van de seizoenen, met veelzijdige stukken die gecombineerd en gelaagd kunnen worden voor warmer of kouder weer. De collectie is gemaakt van kwalitatieve materialen en toont dat je geen compromissen moet sluiten als je duurzaam shopt: organisch katoen, zachte lyocell en milieuvriendelijk triacetaat. Gerecycled katoen, polyester en wol verminderen de impact van de kledingproductie op het milieu. Waar mogelijk kunnen ook onafhankelijke certificeringen van GOTS, OCS en GRS verstrekt worden.

“De laatste jaren hebben we ons hard ingezet om meer transparantie te bieden en het makkelijker te maken om duurzamere mode te identificeren. We willen duurzamer shoppen gemakkelijk en leuk maken en onze klanten de inspiratie en informatie bieden waar ze naar op zoek zijn – en dat allemaal op één plek”, zegt Kate Heiny, Director Sustainability bij Zalando. “De omvang van Zalando stelt ons in staat om duurzamere mode te introduceren bij 34 miljoen actieve klanten in 17 markten. Hiervoor werken we samen met partners die onze duurzame visie en ethiek delen. En we blijven onze rol in de mode-industrie spelen om de industrie vooruit te helpen op dit vlak.”

Deze capsulecollectie weerspiegelt de boodschap en de filosofie achter Zalando’s duurzaamheidsstrategie, “do.MORE.”, gelanceerd in oktober vorig jaar. Zalando erkent dat de mode-industrie in hoge mate bijdraagt aan de milieuproblemen en wil deel uitmaken van de oplossing. Zalando wil zijn bereik, relaties, omvang en technologie inzetten om een positieve impact teweeg te brengen in de mode-industrie. Het doel is dat Zalando een duurzaam platform wordt met een netto positieve impact op mens en milieu.