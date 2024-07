Zabroni introduceert een verfrissende nieuwe drank: ijsthee siroop met een twist. De allereerste cascara ijsthee op de Nederlandse markt is een bijzonder en duurzaam product met veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Hoewel de schil van de Colombiaanse koffiebes cascara de basis van het product vormt, doet de smaak denken aan die van ijsthee. Van nature heeft deze schil een zoete en fruitige smaak, afkomstig van verschillende soorten koffiebonen. Hieruit wordt een geconcentreerde siroop onttrokken. Cascara van Zabroni komt van koffieplanten die groeien op grote hoogtes in Colombia. De smaakvolle siroop is een goede basis voor een verkoelende limonade, een smaakmaker in cocktails of lekkere topping voor een ontbijt of dessert.

Unieke smaak, milde energy boost

Cascara-thee wordt gemaakt door het drogen van schillen van koffiebessen in de zon, direct nadat de boon uit de bes is gehaald. Zabroni gebruikt deze schillen vervolgens om in Nederland een heerlijke siroop van te maken. Het is de eerste cascara-siroop in zijn soort in de Europese Unie. Doordat de schillen van verschillende koffiesoorten gebruikt worden, ontstaat een rijke en diverse smaak. Kenmerkend zijn de tonen van gedroogd fruit zoals vijgen en rozijnen. Aan de siroop is een vleugje sinaasappel toegevoegd om de perfecte ijsthee-smaak te ontwikkelen. Cascara bevat ongeveer een kwart minder cafeïne dan koffie en wordt geleidelijker afgegeven in het lichaam, wat zorgt voor een milde energy boost. Het is rijk aan fenolen en antioxidanten, die een ontstekingsremmende werking kunnen hebben.

“Ik kom al jaren in Colombia en wilde eigenlijk iets doen met koffie, nadat ik met eigen ogen zag hoe hard het bestaan van een kleine koffieboer is en hoe verziekt de koffieketen is. Toen ik bij een kleine boerin voor het eerst cascara thee proefde, was ik buitengewoon verrast door de smaak. Cascara wordt vooral door inheemse volken al eeuwenlang gebruikt. Echter niet op grote schaal, daardoor wordt niets gedaan met het grootste deel van cascara. De smaak, in combinatie met de mogelijkheid een extra inkomstenstroom voor de boeren te creëren, motiveerde ons om dit nieuwe product te ontwikkelen. Dat het ook nog gezondheidsvoordelen heeft, is wat mij betreft een mooie bonus” – Hans Mosselman, oprichter Zabroni

Waar de schillen van de plant voorheen door koffieboeren vaak gewoon werden achtergelaten op het land, genereert het gebruik van de schillen een nieuwe inkomstenstroom voor koffieboeren in Colombia. En dat is hard nodig, want veel van deze boeren leeft onder het bestaansminimum. Beleef zelf deze gloednieuwe dranksoort en ontdek hoe lekker de smaak van cascara is!

De cascara ijsthee siroop en losse cascara is te koop via de webshop van Zabroni en staat op de menukaart bij restaurant A La Plancha in Rotterdam.

Over Zabroni

Zabroni houdt zich bezig met het op duurzame wijze ontwikkelen van nieuwe producten, rechtstreeks afkomstig van de bron. Na een aantal bezoeken aan Colombia en meerdere koffieboeren, besloten oprichters Hans en Frank Mosselman van Zabroni om een siroop te ontwikkelen waarvan cascara de basis vormt. Met de unieke eigenschappen van cascara, zoals gezondheidsvoordelen, is de Colombiaanse bevolking al langer bekend. Het restproduct krijgt op deze manier een heel nieuw leven in de vorm van een siroop. De cascara ijsthee siroop wordt geproduceerd in de ketels van Serious Bee Distillers in Schiedam.