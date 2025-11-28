Met haar fundamentele toewijding aan eerlijke ketens, duurzame landbouw en systeemverandering in de textielindustrie is Yumeko bekroond met de Social Impact Award 2025 door Fashion Pioneers en de Rabo Foundation.

De prijs werd toegekend aan Yumeko’s Open Organic Cotton Chain. Een initiatief waarmee de beddengoedpionier andere merken directe toegang biedt tot wat ze in tien jaar tijd hebben opgebouwd: een van de meest transparante ketens ter wereld voor biologisch en Fairtrade katoen.

Door samen te werken, besparen merken jaren aan onderzoek, due diligence, kwaliteitsborging en certificering. Yumeko neemt het complexe werk uit handen – van sourcing tot design en productie – en werkt in volledige openheid, inclusief eerlijke prijsbesprekingen.

“Deze prijs voelt als een erkenning voor de boeren waarmee we samenwerken, voor hun vakmanschap, hun volharding en voor het idee dat transparantie de nieuwe standaard moet worden,” zegt Rob van den Dool, CEO en medeoprichter van Yumeko. “We hopen dat dit andere merken inspireert om zich bij ons aan te sluiten.”

Met de Open Organic Cotton Chain laat Yumeko zien dat duurzame sourcing niet alleen eerlijker, maar ook economisch levensvatbaar is. In samenwerking met partners zoals kinderwagenmerk Joolz is het model al succesvol opgeschaald. Yumeko nodigt andere merken expliciet uit om zich aan te sluiten: “We hebben het raamwerk gebouwd. Nu is het tijd voor collectieve impact.” Rob van den Dool, CEO en medeoprichter van Yumeko.

De Social Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt door Fashion Pioneers en de Rabo Foundation aan een changemaker in de mode-industrie die sociaal ondernemerschap, duurzaamheid en inclusieve groei weet te combineren.