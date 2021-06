Yamba lanceert multifunctionele natuurlijke Moringa olie

Yamba staat bekend om de Moringa poeders die zij maken van het blad van de Moringa boom. Nu komt Yamba met iets nieuws: olie die gemaakt is van de zaden van deze climate-smart crop. De zaden worden geperst tot een natuurlijke olie met een aardse geur, vrij van chemicaliën en geschikt voor zowel intern als extern gebruik. Yamba heeft als doel hiermee af te stappen van de chemische cosmetica die veel mensen gebruiken.

Gezonde skincare

“Wat je niet in je lichaam wilt, moet je er ook niet opsmeren.” Aldus Maxime Rozestraten, co-founder van Yamba. Verzorgingsproducten worden door de huid geabsorbeerd en komen zo in ons lichaam terecht. Dat geldt dus ook voor de giftige stoffen en chemicaliën die al te vaak in cosmetica verwerkt zijn. Moringa olie daarentegen is 100% natuurlijk en zeer voedzaam. Moringa is een van de meest voedingsrijke natuurlijke producten en bevat 96 verschillende voedingsstoffen en alle 9 essentiële aminozuren. De olie bevat van nature beschermende antioxidanten en het beschermt de huid tegen vrije radicalen. De olie bevat een hoge dosis Zeatine die belangrijk is bij de ondersteuning van celvernieuwing en zorgt voor een gladde en zachte huid. Ook vitamine A, C+ en E dragen bij aan een gezonde huid.

Download hier beeldmateriaal

Veelzijdig gebruik

De voedende olie houdt de huid jong en zacht en kan voor verschillende dingen gebruikt worden: voor het gezicht en de huid als onderdeel van een skincare routine, voor massage- en aromatherapie, als haarolie, maar ook als aftersun lotion door de hydraterende en verkoelende werking. Omdat het een 100% natuurlijk olie is kan de olie zelfs in de keuken worden gebruikt als bijvoorbeeld saladedressing.

De olie is verkrijgbaar via de webshop van Yamba. Een fles van 100 ml kost €18,50

“Ik gebruik Moringa olie nu al meer dan 5 jaar en het vervangt al mijn andere huidverzorging. De olie maakt mijn huid zo ongelooflijk zacht en glad. Afgezien van wat het doet voor mijn huid voelt het geweldig te weten dat deze olie groeit aan een klimaat-slim gewas. Het draagt bij aan de planeet in plaats van haar te beroven van haar grote hulpbronnen” aldus Maxime Rozestraten.