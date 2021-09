Xandrion en Groendus verduurzamen samen de leisure branche

Partner



Inkooporganisatie Xandrion en energienetwerk Groendus bundelen de krachten. Samen ontzorgen zij ondernemers uit de hospitality en leisure branche in hun weg naar 100% schone energie. De inkoopsamenwerking die beide partijen met elkaar aangaan, stelt bedrijven in de vrijetijdssector in staat om laagdrempelig en efficiënt hun volledige energiehuishouding te verduurzamen.

Een diverse branche vraagt om diverse oplossingen

De hospitality en leisure branche is heel divers: van zelfstandige restauranthouders en eigenaars van natuurcampings tot aan grote hotelketens of sportverenigingen. Maar aandacht voor duurzaamheid is niet meer weg te denken in elke bedrijfsvoering. Bovendien is de leisure branche zich bij uitstek bewust van het behoud van en genieten in de natuur. Daarom is Groendus een logische partner voor Xandrion.

Het verduurzamen van de energiehuishouding van een bedrijf is niet in één oplossing te vangen. Vaak levert juist de combinatie van verschillende oplossingen de meest duurzame resultaten. Groendus ontzorgt in het hele proces: van energiemonitoring en financieel energiebeheer tot zelf duurzame stroom opwekken of groene energie inkopen. Maar ook oplossingen als laadpalen voor elektrische auto’s of zonnecarports behoren tot het portfolio van Groendus. Dit zijn oplossingen die buitengewoon relevant zijn voor de vrijetijdssector omdat ze gastvrijheid, innovatie en duurzaamheid uitstralen.

One-stop-shop voor verduurzaming

René Raaijmakers, algemeen directeur Groendus: “We zijn heel blij met deze samenwerking. Xandrion kent de spelers in de leisurebranche als geen ander en weet tot in detail wat er bij hen speelt. Andersom weten we bij Groendus juist hoe wij ondernemers kunnen ontzorgen in hun weg naar verduurzaming. Die weg is best complex, met veel dienstverleners op een klein gebied. Samen kunnen we leisure ondernemers dus een routekaart op maat bieden. We zien dit als een vruchtbare bodem voor een langdurige relatie.”

Rutger van Londen, commercieel directeur Xandrion: “Uit gesprekken met onze deelnemers blijkt dat er veel vraagstukken zijn rondom verduurzaming. Welke keuzes maak je hierin als ondernemer en met welke bedrijven moet je allemaal aan tafel? Door de samenwerking met Groendus hebben wij hier het passende antwoord op gevonden, zij hebben alles in huis om onze deelnemers te begeleiden. Met hun one-stop-shop ontzorgen ze onze deelnemers het gehele traject tot en met de realisatie. Voor Xandrion een logische keuze voor de toekomst.”