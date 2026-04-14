Q8 electric en Kenter Groendus zetten de Nederlandse energiemarkt in beweging. In een tijd waarin netcongestie de groei van laadinfrastructuur afremt, gaan beide partijen ongebruikte energiecapaciteit bij bedrijven aanbieden aan consumenten. Voor Q8 electric betekent dit dat wachten op kostbare en tijdrovende netverzwaring niet hoeft. Dankzij de samenwerking kunnen consumenten laden bij Q8 electric-laadstations op strategische locaties. Begin 2027 worden de eerste Q8 electric-laadstations geplaatst.

De samenwerking met Kenter Groendus past perfect binnen de visie van Q8 electric om zijn laadnetwerk in Nederland kwalitatief uit te breiden met innovatieve en toekomstbestendige oplossingen. Q8 electric zet in op slimme groei: niet alleen méér laadpunten, maar vooral betere, strategisch geplaatste locaties die bijdragen aan een betrouwbaar en toegankelijk netwerk. Kenter Groendus levert de infrastructuur, energieopslag en unieke data-inzichten waarmee exact zichtbaar wordt of bedrijven hun gecontracteerde maximale energievermogen volledig benutten.

In veel gevallen blijkt er structureel restcapaciteit beschikbaar te zijn, vermogen dat wel gereserveerd is, maar niet wordt gebruikt. Juist dát verborgen potentieel vormt de sleutel tot deze samenwerking. “We doen iets wat in Nederland nog nauwelijks wordt toegepast. Door de ongebruikte capaciteit strategisch in te zetten voor laadstations in de directe omgeving van bedrijven, creëren Q8 electric en Kenter Groendus extra laadvermogen zonder te wachten op kostbare en tijdrovende netverzwaring. Daarmee wordt bestaande infrastructuur optimaal benut én versnellen wij de uitbreiding van het landelijke laadnetwerk. Dit zorgt ervoor dat onze klanten dadelijk op nog meer plekken hun voertuig kunnen laden”, vertelt een trotse Steven Clauwaert, Head of Fast Charging bij Q8.

Toekomstbestendig netwerk

De innovatieve aanpak biedt een concreet antwoord op het groeiende congestieprobleem in Nederland. Het resultaat: meer laadpunten op strategische locaties, snellere realisatie en een toekomstbestendig netwerk dat klaar is voor de snel stijgende vraag naar elektrisch rijden. “Vanuit Kenter Groendus helpen we al veel klanten bij het realiseren en optimaliseren van hun laadbehoefte. We zijn trots om samen de handen ineen te slaan met Q8 electric en te werken aan een nog groener Nederland, met meer laadmogelijkheden en een toekomstbestendig energiesysteem”, vertelt Arvid van Es, Key-accountmanager bij Kenter Groendus.

Met deze samenwerking zetten Q8 electric en Kenter Groendus een nieuwe standaard in de markt. Slimmer omgaan met energie, lokaal vermogen optimaal benutten en samen bouwen aan een krachtig, betrouwbaar en duurzaam netwerk. Dát is de toekomst van laden in Nederland.