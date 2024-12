Met een ruime 9,5 heeft Wageningen University & Research (WUR) de eerste plek van de UI GreenMetric ranking geprolongeerd. Dit betekent dat WUR ook dit jaar is uitgeroepen tot de duurzaamste universiteit ter wereld. Universiteit Groningen staat ook in de top: op plaats 3. Universiteit Leiden behaalde de 17e plaats.

De UI GreenMetric World University Rankings, jaarlijks georganiseerd door Universitas Indonesia (UI), baseert de ranglijst op de uitkomsten van een uitgebreide vragenlijst over de thema’s energie, klimaat, afval, transport, water, biodiversiteit en infrastructuur. Ook duurzaamheid in onderwijs en onderzoek wordt gemeten.

De eerste plek van WUR werd donderdag 12 december officieel bekend gemaakt tijdens de Award ceremonie bij de internationale conferentie over circulaire economie aan de Universiteit van São Paulo in Brazilië. Voor WUR heeft Vasco Rodrigues van het Nederlandse consulaat in São Paulo de prijs in ontvangst genomen.

WUR

Rector Magnificus Carolien Kroeze is trots op het behaalde resultaat: “Deze erkenning door UI GreenMetric inspireert ons om nog verder te gaan in ons streven naar duurzaamheid. Niet alleen in onderzoek en onderwijs, maar ook in de eigen bedrijfsvoering van WUR. In onze onlangs ontwikkelde onderwijsvisie staat het opleiden van ‘verantwoordelijke veranderaars’ centraal. Onderwijs aan WUR gaat niet alleen over het overdragen van kennis. Via ons onderwijs willen we jonge mensen in staat stellen om uiteindelijk leidende en transformatieve bijdragen te leveren aan een duurzame en eerlijke toekomst.”

Duurzaamheidcoördinator Erna Maters: “Rankings zoals UI GreenMetric herinneren ons eraan dat het niet alleen gaat om competitie – wie is het meest duurzaam – maar, veel belangrijker, om samenwerking als een drijvende kracht te zien om vooruitgang te boeken. Om het bewustzijn te vergroten over de cruciale rol die universiteiten spelen in het bijdragen aan een duurzame toekomst. En tot slot, deze award is niet alleen erkenning voor wat we al gedaan hebben maar ook juist een motivatie voor wat we nog willen bereiken.”

Dit jaar behaalde WUR 9.575 van de 10.000 punten, en scoorde daarmee net iets beter dan de nummers 2 en 3, respectievelijk Nottingham Trent University uit het Verenigd Koninkrijk en Groningen University. Bijzonder is dat twee Nederlandse universiteiten het de afgelopen jaren goed doen in deze ranking en eindigen in de top 3 van meest duurzame universiteitscampussen

Top 10

