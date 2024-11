Universiteit Maastricht is verheugd te kunnen melden dat de MBA-programma’s van de uitvoerende takken van de Maastricht University School of Business and Economics, MSM en UMIO, door Corporate Knights zijn gerangschikt onder de zes beste MBA-programma’s in de Better World MBA Ranking 2024 wereldwijd. Corporate Knights is een toonaangevend tijdschrift op het gebied van duurzaam zakendoen. Met een zesde plaats in het algemeen en een eerste plaats in Nederland, staat de Maastricht University School of Business and Economics voor op enkele van ’s werelds meest prestigieuze programma’s.

Deze prestatie onderstreept de toewijding van de Maastricht University om duurzaamheid te integreren in zowel de cursusinhoud als het onderzoek van de faculteit, door leeromgevingen te creëren waarin studenten worden aangemoedigd om milieu-, sociale en bestuurlijke kwesties binnen de bedrijfssfeer te onderzoeken.

Leiders voorbereiden op positieve verandering

De Better World MBA Ranking van 2024 erkent ook de toewijding van de Maastricht University School of Business and Economics om duurzame ontwikkelingsprincipes in het MBA-curriculum te verankeren, met als doel leiders voor te bereiden die positieve verandering door middel van zakendoen bewerkstelligen.

“De duurzame economie groeit twee keer zo snel als de rest van de economie, maar de meeste business schools vallen buiten de boot, met 84% van de kernvakken die geen relevante duurzaamheidsthema’s aanroeren. De top 40 scholen in de Better World-ranglijst doorbreken deze trend en bereiden hun afgestudeerden voor om te gedijen in een wereld waarin duurzaamheid de groeimotor is.” – Toby Heaps, CEO en hoofdredacteur bij Corporate Knights

Een benchmark voor toekomstige MBA-studenten

De indrukwekkende zesde positie van de Business School in de ranglijst en de eerste positie in Nederland vormen een belangrijke benchmark voor toekomstige MBA-studenten die het potentieel van het bedrijfsleven erkennen om de huidige existentiële bedreigingen aan te pakken.

“Bijdragen aan een betere wereld door maatschappelijke problemen aan te pakken, door kennis te co-creëren en teamspelers en leiders voor de toekomst te ontwikkelen, staat al jaren centraal in de visie van de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Ik ben er erg trots op dat de Better World MBA-ranglijst van Corporate Knight de prestaties van onze MBA-programma’s in dit domein blijft erkennen. Het is een hele prestatie dat we zijn gerangschikt als de meest duurzame MBA van Nederland en behoren tot de top 6 wereldwijd! Een grote dank aan alle collega’s die elke dag vastberaden blijven om een ​​positieve impact te maken op het milieu waartoe we behoren.” – Mariëlle Heijltjes, decaan van de Maastricht University School of Business and Economics.

Corporate Knights en de Better World MBA Ranking 2024

Corporate Knights is een toonaangevend platform voor duurzame bedrijfspublicaties met een focus op hoe organisaties, markten en overheden wereldwijd sociale en ecologische duurzaamheid bevorderen. Hun Better World MBA Ranking 2024 evalueerde MBA-programma’s van 174 wereldwijde MBA’s, waaronder de top 100 in de Financial Times Global MBA-ranglijst van 2023, op basis van belangrijke prestatie-indicatoren met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Twee andere Nederlandse universiteiten zijn ook opgenomen in de lijst: Erasmus University – Rotterdam School of Management steeg naar plaats 29 (van 31). TIAS School for Business and Society verdween uit de top-10 (in 2023 8e plaats) en daalde naar de 35e plaatst.