Ook dit jaar behoort PostNL tot de meest duurzame bedrijven ter wereld. Dat blijkt uit de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) van S&P Global waarmee milieu- en sociale prestaties van bedrijven worden beoordeeld. Met een 6e plek in de DJSI scoort het bedrijf per december 2024 het hoogst ten opzichte van andere logistieke e-commercebedrijven in de wereld.

Al jaren in de top

PostNL staat al jaren in de top van duurzaamste bedrijven in de sector transport. PostNL-ceo Herna Verhagen: “Duurzaamheid is geen keuze, het is onze verantwoordelijkheid. Deze erkenning als een van de duurzaamste bedrijven ter wereld is een mijlpaal die alleen mogelijk is dankzij de inzet van al onze medewerkers. Door deel te nemen aan deze benchmarks, leggen we de lat steeds hoger voor onszelf en streven we naar voortdurende verbetering. Het is daarmee niet alleen een erkenning van onze huidige prestaties, maar ook een motivatie om de volgende stap te zetten. Als groot bedrijf willen wij daarin een leidende rol hebben.”

Gerichte investeringen voor milieu en klimaat

PostNL werkt al jaren aan het verminderen van zijn impact op het milieu en klimaat. Zo investeert PostNL in elektrische voertuigen en schonere brandstoffen. PostNL rijdt slimme routes en vervoert zo min mogelijk lucht. De energie die in de sorteercentra wordt gebruikt, komt volledig uit duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie. PostNL werkt daarnaast samen met andere partijen om duurzamere bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor herbruikbare verpakkingen en oplossingen voor hergebruik van goederen. PostNL innoveert met alternatieve bezorgopties zoals de pakketautomaat en pakketkluis aan huis. Dit zorgt voor minder bezorgkilometers en minder stops.

Hoge scores mensenrechten, gezondheid, veiligheid en governance

Ook op het gebied van mensenrechten, gezondheid en veiligheid scoort PostNL goed. PostNL wil een bedrijf zijn waar mensen graag bij, mee en voor willen werken. PostNL staat midden in de samenleving en zet zich in voor gendergelijkheid. Zo heeft PostNL als één van de eerste bedrijven betaald transitieverlof opgenomen in de cao. Inmiddels is daar verlof voor wensouders aan toegevoegd. Ook heeft PostNL een zerotolerantiebeleid tegen ongewenste omgangsvormen.

Foto: Herna Verhagen