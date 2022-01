WUR en FarmersDirect Coffee lanceren ’s werelds eerste CO2-calculator die klimaatafdruk van koffieketen berekent

Om de koffiemarkt transparanter en duurzamer te maken, ontwikkelt koffiebedrijf FarmersDirect Coffee in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) de eerste CO2-calculator ter wereld die de klimaatafdruk van de koffieketen specificeert. De calculator combineert de CO2-impact voor elk onderdeel van de keten, waardoor inzichtelijk wordt hoe duurzaam de koffie is geproduceerd. Hierdoor kunnen inkopers en consumenten bewust voor een duurzame variant koffie kiezen. De calculator is in mei van dit jaar af en de komende drie jaar worden gebruikt om deze volledig te vullen met informatie over het productieproces van koffieboeren. Het doel is om voor 2025 de CO2-impact volledig inzichtelijk te hebben gemaakt.

“Wat deze calculator uniek maakt is dat het heel specifiek de CO2-impact meet van individuele boeren of coöperaties, waar eerder alleen met indicaties van de hele sector werd gerekend,’ vertelt Roland de Koning, CFO van FarmersDirect Coffee. “De calculator maakt alles in de koffieketen inzichtelijk, zoals of er sprake is geweest van ontbossing bij het verkrijgen van het land, welke pesticide en andere middelen er worden gebruikt in het productieproces, en welke reis de koffiebonen hebben afgelegd. Ook andere schakels in de keten worden inzichtelijk gemaakt, zoals de vervoerders, branders, en exporteurs.”

Wageningen University & Research ontwikkelt de calculator onder leiding van Jan Broeze, onderzoeker Food & Biobased Research. FarmersDirect Coffee levert data aan over de koffieboeren en het productieproces om de calculator mee te vullen. De calculator telt per onderdeel van de keten de CO2-uitstoot op. Via een QR-code op de verpakking van de koffie is straks onder meer te zien welke route de koffie heeft afgelegd en wat de CO2-voetafdruk van de koffieketen is.

Koffieboeren helpen verduurzamen via de FarmersDirect-app

Gekoppeld via de FarmersDirect Coffee-app vormen de aangesloten koffieboeren een netwerk over drie continenten waarin zij toegang krijgen tot relevante data over elkaars oogst, fertilisatiemogelijkheden en plantagemanagement. Dit maakt grootschalige benchmarking en optimalisatie van de oogst mogelijk. De productie van de app doet FarmersDirect Coffee samen met Cordaid, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Op basis van de app kan worden gezien waar knelpunten zitten voor de boeren, waardoor Cordaid gerichte trainingen kan geven voor verbetering. Daarnaast levert de app FarmersDirect Coffee data en informatie op over het productieproces van deelnemende boeren, die verwerkt kan worden in de calculator om de CO2-impact te meten. De CO2-impact is vervolgens in te zien in de app.