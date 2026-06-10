De Nederlandse start-up Coffee Based uit Gorinchem is geselecteerd voor de nieuwste lichting van de Amazon Sustainability Accelerator. Het bedrijf, dat koffieafval verwerkt tot nieuwe producten, behoort tot de negen duurzame start-ups uit vijf Europese landen die via het programma ondersteuning krijgen bij hun verdere opschaling.

Coffee Based verwerkt sinds 2017 koffieafval, met name koffiedik en ‘silverskin’ (het dunne vliesje dat tijdens het branden loskomt van de bonen), tot consumentenproducten. Hieronder vallen onder andere notitieboeken en herbruikbare bekers. Deze bekers voldoen aan de voedselveiligheidsnormen van de EU en vervangen wegwerpalternatieven en fossiel plastic.

“Er is iets prachtig eenvoudigs aan het drinken van je koffie uit een beker gemaakt van koffie. Maar naast de poëzie kloppen ook de cijfers: 73 procent minder CO2, volledig herbruikbaar, en het vervangt wegwerpbekers, wat helpt de behoefte aan wegwerpplastic te verminderen,” zegt Lisanne Addink, medeoprichter en CEO van Coffee Based.

Het bedrijf heeft inmiddels meer dan een miljoen producten verkocht en wil de Accelerator gebruiken om niet alleen de zakelijke markt verder uit te breiden, maar ook om te leren hoe zij rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen.

In eerdere edities van de Accelerator namen de Nederlandse startups Terrawaste (recycling-technologie) en Zen Running Club (plantaardige hardloopschoenen) al deel aan het programma.

Over de Amazon Sustainability Accelerator



De Amazon Sustainability Accelerator, een initiatief dat inmiddels vijf jaar bestaat, is een programma van drie maanden dat start-ups helpt hun duurzame producten op te schalen en miljoenen klanten te bereiken. De geselecteerde start-ups krijgen intensieve begeleiding, deskundig advies over online verkoop, logistieke ondersteuning via Fulfilment by Amazon en toegang tot de specifieke duurzaamheidstools van Amazon.

De start-ups van 2026 richten zich op persoonlijke verzorging, voeding, materiaalinnovatie en circulair ontwerp om te bewijzen dat duurzame producten op grote schaal kunnen concurreren.

Van afval naar grondstof

“Elk van deze bedrijven keek naar iets wat de wereld weggooide: brood, koffiedik, graan… en zag een product dat het maken waard is. Die verschuiving in denken, van afval als probleem naar afval als grondstof, is wat ons echt enthousiast maakt,” zegt Xavier Flamand, VP EU Seller Services bij Amazon.

Naast Coffee Based nemen de volgende acht start-ups deel aan het programma van 2026:

Wasted ApS (Denemarken) : Maakt dagelijkse voedingsproducten, waaronder pasta, van gered (niet geconsumeerd) brood.

: Maakt dagelijkse voedingsproducten, waaronder pasta, van gered (niet geconsumeerd) brood. BRØL (Denemarken): Een biologische brouwerij die overtollige ingrediënten (zoals tarwezemelen) transformeert tot bier, cocktails en frisdranken.

Een biologische brouwerij die overtollige ingrediënten (zoals tarwezemelen) transformeert tot bier, cocktails en frisdranken. nlcomp (Italië): Ontwikkelde rComposite®, een volledig recyclebaar composietmateriaal voor hoogwaardige sportuitrusting ter vervanging van glasvezel.

Ontwikkelde rComposite®, een volledig recyclebaar composietmateriaal voor hoogwaardige sportuitrusting ter vervanging van glasvezel. Circular grain (Duitsland) : Ontwikkelde Tremi, een eiwitrijk melkalternatief gemaakt van bierbostel (een restproduct van de bierproductie).

: Ontwikkelde Tremi, een eiwitrijk melkalternatief gemaakt van bierbostel (een restproduct van de bierproductie). Rollr (VK): Een hervulbare roll-on deodorant waarbij klanten thuis een poederconcentraat mixen met water.

Een hervulbare roll-on deodorant waarbij klanten thuis een poederconcentraat mixen met water. Luna Daily (VK): Hun ‘Everywhere Spray-To-Wipe’ vervangt wegwerpdoekjes door een lichaamsreinigingsspray (één fles vervangt tot 250 doekjes).

Hun ‘Everywhere Spray-To-Wipe’ vervangt wegwerpdoekjes door een lichaamsreinigingsspray (één fles vervangt tot 250 doekjes). GLORIAH (VK): Een natuurlijke, hervulbare vochtinbrengende crème voor intieme verzorging in een glazen fles.

Een natuurlijke, hervulbare vochtinbrengende crème voor intieme verzorging in een glazen fles. Clara’s Corner Organics (VK): Biologische huidverzorging voor kinderen in composteerbare, plantaardige Vivomer-verpakkingen.

Meer informatie over de Amazon Sustainability Accelerator vind je hier.

Foto: Lisanne en Remco Addink, oprichters Coffee Based