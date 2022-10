Een groep van zestien Rotterdamse hotels gaat het komende jaar gezamenlijk aan de slag met het verduurzamen van hun organisaties. Onder de naam Hotel Neutraal zetten ze collectief stappen op weg naar een CO2-neutrale en circulaire toekomst. Stappen die zorgen voor energiereductie, minder afval, meer circulaire producten, waterbesparing, een lagere CO2 uitstoot, kostenbesparing en een groener Rotterdam.

Hotel Neutraal is ontwikkeld door Green Leisure Group in samenwerking met drie Rotterdamse projectpartners BlueCity, Rotterdam Partners en Gemeente Rotterdam. De zestien Rotterdamse hotels die zich hebben zich aangesloten zijn Hostel Room, Stayokay, The James, Supernova Hotel, Hotel New York, NH Atlanta, Nhow, H2otel, Room Mate Bruno, Bilderberg Parkhotel, The Bellhop, Hotel van Walsum, The Student Hotel, The Slaak, Marriott Hotel en Postillion Hotel WTC. Samen zetten de deelnemende hotels de eerste grote stappen op weg naar Hotel Neutraal. VANG Buitenshuis ondersteunt het project met een financiële bijdrage.

Kick-off Hotel Neutraal woensdag 19 oktober in bijzijn van wethouder Simons

Vanmorgen was de kick-off van het project bij Postillion WTC Hotel Rotterdam. In het bijzijn van wethouder Simons hebben de hoteliers en projectpartners nader kennisgemaakt en zijn er ervaringen en circulaire kansen gedeeld. De wethouder overhandigde symbolisch de duurzame sleutel aan Monique Segeren, eigenaresse van Hostel Room.

Mark Slegers van Rotterzwam presenteerde de mogelijkheden voor hotels om koffiedrab apart in te laten zamelen en circulair te laten verwaarden op de eigen menukaart en Lola Slager van Orbisk presenteerde de kansen die hoteliers hebben om voedselverspilling te reduceren en daarmee direct geld te besparen.

Er is nogal wat op de Rotterdamse hotels afgekomen de afgelopen periode: lockdowns vanwege COVID-19, sterke prijsstijgingen, personeelstekorten en daar bovenop ook nog de verduurzaming uitdaging. De Rotterdamse hotels kunnen dus wel wat hulp gebruiken. Hotel Neutraal heeft daarom als doel om de Rotterdamse hotellerie op individueel niveau direct inzicht te geven in duurzame kansen en praktisch handvatten om direct zelf mee aan de slag te gaan en op collectief niveau circulaire en duurzame business casussen op te starten die onder meer leiden tot CO2-reductie en lager grondstoffengebruik.

Eén van de deelnemende hotels is Hostel Room. Monique Segeren kijkt uit naar deelname aan het project. ‘Vanuit onze gasten en medewerkers zien we dat duurzaamheid steeds een belangrijker thema wordt. Ook zorgen de stijgende energiekosten en de steeds strenger wordende milieuwetgeving dat we stappen moeten blijven nemen op het gebied van duurzaamheid. We hopen in dit traject meer inzicht te krijgen in de duurzame quick-wins en te leren van de andere deelnemende hotels’.

Eveline van der Pluijm van Rotterdam Partners ziet in het project Hotel Neutraal een ideale kans om Rotterdam als stad nog beter te profileren naar de buitenwereld: ‘Voor steeds meer congresorganisaties is duurzaamheid een belangrijk wegingscriterium bij het selecteren van een stad voor hun congres. Dat de Rotterdamse hotels via Hotel Neutraal verder verduurzamen, helpt Rotterdam Partners om belangrijke internationale congressen aan te trekken voor Rotterdam.

Green Leisure Group bezoekt in oktober en november van dit jaar alle hotels voor een nulmeting en het inzichtelijk maken van duurzame kansen. De adviseurs van de Green Leisure Group stellen voor elk hotel een plan van aanpak op. Vervolgens worden de hotels ondersteund en begeleid in het doorvoeren van de duurzame maatregelen. De resultaten worden gedeeld in de gezamenlijke bijeenkomst in mei 2023. Hotel Neutraal en de stappen van de hotels zijn komende maanden te volgen via de website van bluecity.nl/hotelneutraal en op LinkedIn van alle projectpartners.

foto: Kick-off Hotel Neutraal met Wethouder Simons, deelnemende hotels en projectpartners. Foto: Jacqueline Fuijckschot