Alle Nederlandse Campanile hotels, Premiere Classe Breda, Campanile Vilvoorde en Tulip Inn Antwerpen in België mogen sinds deze maand het duurzaamheidslabel van Ecostars® voeren. Ecostars® is een onafhankelijke, op hotels gerichte, duurzaamheidscertificering die eco sterren toekent op basis van de milieu-impact van een hotel per verblijf. Ecostars geeft aan dat 80% van de potentiële hotelgasten bereid is een duurzaam hotel te verkiezen boven accommodaties zonder keurmerk als Ecostars.

Ecostars® beoordeelt de duurzaamheid van een hotel op basis van diverse criteria zoals energie- en waterverbruik, CO2 uitstoot, recycling van zoveel mogelijk materialen als het minimaliseren of uitsluiten van plastic verpakkingen. Daarnaast beoordeelt Ecostars® ook de maatschappelijke betrokkenheid van een organisatie. 14 Eigen hotels van het internationale Louvre Hotels Group Benelux (12 Campanile hotels, 1 Premiere Classe hotel en Tulip Inn Antwerpen ), zijn vanaf nu duurzaam gecertificeerd.

Iris Versnel, Operations Director Benelux van Louvre Hotels: “Met deze certificering laat Campanile zien dat je ook in het midden segment je verantwoordelijkheid kan en moet nemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit inmiddels verankerd in zowel de eigenaar Louvre Hotels Group als de individuele hotels. Niet alleen op het gebied van verpakking, energie- of waterverbruik. Ook op andere vlakken zetten wij ons in. Zo gaat Team Campanile Benelux op 16 december wandelen voor dementieonderzoek in het Erasmus MC, verminderen we voedselverspillng en werken we samen met de Voedsel- en Vakantiebank”.

Over Ecostars

Ecostars wordt erkend door internationale organisaties zoals de World Tourism Organization (UNWTO). De toegepaste normeringen zijn eveneens erkend door de Global Sustainable Tourism Council (GSTC) – ‘GSTC Recognition’. Het certificeringsproces dat wordt toegepast is volledig digitaal. Er zijn al meer dan 1.500 hotels gecertificeerd in meerdere landen, waardoor Ecostars een van de grootste duurzaamheidskeurmerken ter wereld is.