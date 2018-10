Workplace Pride, Sustainalize en Alliander slaan de handen ineen en maken zich sterk voor meer LGBTI inclusie en rechten op de werkvloer

Op 8 November zal op het Nationaal Sustainability Congres het eerste SDG LGBTI Manifest worden overhandigd aan de SDG Coördinator van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Waarom? LGBTI rechten zijn niet expliciet opgenomen in de SDGs. Een gemiste kans wat ons betreft! Met dit manifest onderstrepen bedrijven gezamenlijk het belang van LGBTI inclusie op de werkvloer. We vragen organisaties om samen sterk te staan voor inclusie en diversiteit en LGBTi mee te nemen in de SDG aanpak van de organisatie. Doe je mee?

Achtergrond

De Sustainable Development Goals (SDG) vormen een steeds belangrijker kader in duurzaamheidsland en lijken toe te groeien naar een nieuwe taal in duurzaamheid voor investeerders, bedrijven en overheden. Met alle voordelen van de SDG’s zien we dat sommige onderwerpen onvoldoende worden gedekt door deze 17 doelen. De SDG’s bevatten bijvoorbeeld geen expliciete verwijzing naar lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele, interseksuele (LGBTI) rechten in hun doelen en targets. Verschillende landen wilden niet dat ‘homorechten’ zouden worden opgenomen; dit onderwerp was daarmee “van tafel”. Niettemin kon iedereen zich vinden in het motto van de SDG’s: leave no one behind.

18de Nationaal Sustainability Congres

Tijdens het 18de Nationaal Sustainability Congres slaan we de handen ineen om de rechten voor LGBTI en inclusie op de werkvloer onder de aandacht te brengen. Tijdens een workshop zal Bianca Nijhof (vrijwilliger in de Stichting Board of Workplace Pride en vanaf 1 januari Algemeen directeur van het Netherlands Water Partnership) samenvatten wat de urgentie en de business case voor LGBTI-inclusie is voor bedrijven. Nick de Ruiter van Sustainalize zal u kort informeren over de SDG’s en hoe u de LGBTI-agenda kunt integreren in de aanpak op verschillende doelen (e.g. 5: gendergelijkheid, 8: waardig werk en economische groei en 10: Ongelijkheid verminderen) . Om een beter beeld te krijgen van dilemma’s op dit vlak zal een grote Nederlandse multinational, die zich hard maakt voor dit thema, vertellen over hoe zij LGBTI rechten implementeren in een internationale context, met een korte Q&A als slot.

Daarnaast presenteren WPP, Sustainalize en Alliander een manifest gesteund door een groot aantal Nederlandse bedrijven aan Hugo von Meijenfeldt (SDG Coordinator NL bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Mark Reichwein (Diversiteitscoördinator bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Doe mee, ontdek hoe LGBTI-inclusie uw duurzaamheidsreis kan verbeteren en leave no one behind!

Neem contact op Mart van Kuijk van Sustainalize voor meer informatie over het manifest!