Woningcorporatie Woonpartners uit Helmond en Chainable slaan de handen ineen voor circulariteit

Binnenkort start Woonpartners als eerste woningcorporatie in Nederland – in samenwerking met duurzaam ondernemer Chainable – met het plaatsen van 24 circulaire keukens tijdens een renovatie in Helmond.

Partner in circulariteit

Vanuit onze duurzaamheidsvisie zijn we continu op zoek naar partners die samen met ons willen gaan voor duurzaamheid. In Chainable uit Gilze hebben we een waardevolle partner gevonden. Deze jonge en snelgroeiende start-up deelt onze passie voor een duurzame wereld; een wereld zonder afval. Het bedrijf – winnaar van onder andere de prijs voor Beste Brabantse Circulaire Innovatie 2021 – maakt circulaire keukens, die meerdere keukenlevens meegaan en waarbij alle onderdelen hergebruikt en opgeknapt kunnen worden. ‘Er valt immers nog zoveel te winnen, veel keukens belanden vaak al snel op de vuilnisbelt of in een verbrandingsoven.’, aldus Cees van Nispen van Chainable.

Bas Sievers, directeur-bestuurder van Woonpartners: ‘Wij vervangen jaarlijks zo’n 400 keukens. Keukens van zo’n 18 – 20 jaar oud die volledig op de afvalberg eindigen. Dit vervangingsproces is niet bepaald duurzaam en dat willen we graag verbeteren. We zijn dan ook blij dat we deze mooie stap kunnen zetten, samen met Chainable.’

‘We plaatsen een circulaire keuken van duurzame materialen en combineren dit met andere onderhoudswerkzaamheden in huis. Onze huurders zitten hierdoor slechts één keer in de verbouwingsdrukte en kunnen snel van hun ‘nieuwe’ circulaire keuken gaan genieten.’

Kitchen-as-a-Service, een duurzaam model

Chainable ontwikkelde het ‘Kitchen-as-a-Service’- model, ook wel KaaS genoemd. Dit houdt in dat Woonpartners de keuken aankoopt en het onderhoud en service door Chainable wordt verzorgd. Alle materialen gaan aan het einde van de levensduur terug naar Chainable om de circulariteit te verzekeren, want Chainable maakt hier vervolgens weer nieuwe keukens van. De basis van de keuken gaat minstens 60 jaar mee; zoals het stalen frame en het granieten aanrechtblad. ‘Door de basis te laten staan kunnen we met minder plaatmateriaal en tegen zeer lage kosten de keuken een tweede en derde leven geven. Zo verlengen we de levensduur, besparen we materiaal, en besparen we kosten; een win-win-win’ aldus Simon Rombouts partner en specialist in circulaire economie van Chainable. ‘Tevens gaan bij een dergelijke ‘schilvervanging’ de componenten terug onze materialenkringloop in om deze opnieuw, in zo’n hoogst mogelijk waarde, te gebruiken. Zo sluiten we samen met Woonpartners écht de keten.

Ook zijn er speciale, herbruikbare kratten ontwikkeld om de keukens zonder verpakkingsmateriaal te kunnen vervoeren. ‘We zijn steeds op zoek naar hoe we verder kunnen verduurzamen’, aldus Jordy van Osch, productspecialist bij Chainable. ‘We hebben zojuist een overeenkomst gesloten met Trees for All, een organisatie die straks voor elke geplaatste keuken twee bomen plant: één in Nederland en één in Costa Rica. We leveren hiermee een CO2 positieve keuken af in Helmond. Hoe mooi is dat?’

Huurdersvoordeel: altijd de nieuwste en meest energiezuinige keukenapparatuur Huurders krijgen de mogelijkheid om tegen een klein bedrag per maand energiezuinige apparatuur af te nemen. ‘Wat interessant is voor onze huurders is dat hun koelkast, kookplaat of vaatwasser indien nodig na 10 jaar door Chainable wordt vervangen. Dit betekent voor hen minder energiekosten én nieuwe apparaten. Dubbel voordeel dus!’, aldus Willem Mennen, die als projectleider het onderhoudsproject begeleidt.

Duurzame regionale samenwerking

De leveranciers van de materialen voor een Chainable-keuken komen uit de buurt. Zo komt het frame uit Liessel en wordt het granieten aanrechtblad in Helmond gemaakt. Er wordt bekeken of de keukens door medewerkers van een sociale werkplaats in elkaar kunnen worden gezet, zodat er ook aan een sociaal-inclusieve samenleving wordt gewerkt.

Verder naar een duurzame wereld

Bas Sievers: ‘Woonpartners heeft op het gebied van duurzaamheid flinke ambities, zonder dat we daar direct alle oplossingen bij kunnen presenteren. Daarom blijven we onze visie op het gebied van duurzaamheid verder ontwikkelen en zoeken daar partners – zoals Chainable – bij die daarbij passen. We streven naar circulariteit bij renovatie en nieuwbouw en maken ons sterk voor het vergroenen van de woonomgeving. Daarnaast investeren we in energiezuinige maatregelen met bewezen technologieën om onze bestaande woningen te verduurzamen. Stap voor stap naar een duurzame wereld.’