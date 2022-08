HYGENIQ, de Enschedese producent van duurzame en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, lanceert een hele nieuwe ecologische productlijn onder de naam WIWIQ. Met deze nieuwe productlijn bestaande uit acht basis schoonmaakproducten wil HYGENIQ de stap naar duurzame schoonmaakmiddelen voor iedereen verkleinen. De reinigingsproducten zijn eenvoudig in gebruik, effectief, ontwikkeld uit hernieuwbare grondstoffen en komen uit een duurzame Nederlandse fabriek. WIWIQ is vanaf heden beschikbaar.

Effectief schoonmaken op een duurzame manier

HYGENIQ specialiseerde zich de afgelopen jaren in de ontwikkeling van duurzame schoonmaakartikelen voor de professionele schoonmaakmarkt. Marcel in het Veld, CEO van HYGENIQ:”Wij hebben als missie om mensen en onze planeet te beschermen doormiddel van innovatieve, veilige, groene en effectieve hygiëne- en reinigingsoplossingen. Al heel veel bedrijven hebben we kunnen aansluiten bij onze missie. Het is mooi om te zien dat onze reinigingsproducten in steeds meer professionele keukens, gebouwen en openbare ruimtes worden gebruikt. Ik ben trots dat we met het nieuwe WIWIQ-assortiment nu ook de semi- professionals en consumenten een veilige duurzame oplossing voor hun schoonmaak kunnen aanbieden’’. Het HYGENIQ-assortiment bestaat uit een breed aanbod van meer dan 140 producten die voor elk specialistisch schoonmaakprobleem ondersteuning biedt aan de professional. Het WIWIQ-assortiment bestaat uit acht basis reinigingsproducten die op eenvoudige wijze zonder doseringspompen te gebruiken zijn voor het reinigen van keukens, vloeren, sanitair en openbare ruimtes.

Reinigingsmiddelen uit een schone fabriek

De naam WIWIQ staat voor ‘What I Want is Quality’. Voor de nieuwe reinigingsproducten hanteert HYGENIQ dezelfde kwaliteitsnormen als bij haar schoonmaakmiddelen voor de professionele markt. Daarnaast produceert HYGENIQ deze nieuwe reinigingsmiddelen in haar eigen duurzame fabriek. Bij de ontwikkeling en productie van de WIWIQ- reinigingsmiddelen gelden dan ook dezelfde onderdelen van het strenge duurzaamheidsmanifest als bij de HYGENIQ-producten. Zo wordt bij de ontwikkeling van de reinigingsproducten gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, groene energie en verpakkingsmaterialen van 100% gerecycled plastic.

Impact maak je samen

‘We zien dat onze specialistische schoonmaakmiddelen voor de professionele markt minder aansluiting hebben bij de semi- professionals. Uiteraard willen wij deze groep ook de mogelijkheid bieden om duurzaam schoon te maken. WIWIQ bestaat uit assortiment van acht basis reinigingsmiddelen die gebruikt kunnen worden voor de dagelijkse gebruikelijke schoonmaak. De productlijn is zo laagdrempelig dat ook zelfs consumenten deze gemakkelijk kunnen gebruiken. Op deze manier kunnen we gezamenlijk met elkaar impact maken. Met de lancering van WIWIQ zetten we een belangrijke stap richting volledig circulaire schoonmaak’’, aldus in het Veld.

Over HYGENIQ

HYGENIQ® is gevestigd in Enschede en ontwikkelt, produceert en distribueert sinds 2012 een uitgebreid assortiment ecologische en veilige reinigingsproducten aan de professionele schoonmaakmarkt. Daar levert zij inmiddels meer dan 140 unieke verschillende, groene en veilige producten aan prachtige bedrijven in de horeca, hospitality, cleaning, mobility, groothandel en gezondheidszorg. Daarnaast houdt HYGENIQ zich ook bezig met het ontwikkelen van producten voor private label & OEM klanten en de consumentenmarkt. De oprichter van HYGENIQ® was ooit directeur en eigenaar van een professioneel schoonmaakbedrijf, totdat het besef kwam dat de schoonmaakproducten die ze zelf gebruikten niet schoon waren. De producten, gemaakt van zware chemicaliën, zijn slecht voor het milieu en bovendien gevaarlijk om mee te werken. HYGENIQ streeft ernaar een circulaire toekomst te creëren, waarin iedereen bijdraagt aan een schonere wereld. Met de slimme combinatie van Bio-based (groene) grondstoffen, afwijkende technologieën en de toepassing van bio-tech integratie ontwikkelt HYGENIQ® haar reinigingsproducten. Daarbij streeft HYGENIQ® uitsluitend naar de toepassing van grondstoffen en technologieën die passen binnen de criteria van haar strenge duurzaamheid manifest.