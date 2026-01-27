Watts In Store, specialist in energieoplossingen voor logistiek en industrieel vastgoed, gaat verder onder de naam Steddion. Met deze stap kiest het bedrijf voor en naam die beter past bij wat het elke dag levert: energiezekerheid.

Met de vernieuwde naam en heldere positionering profileert Steddion zich nadrukkelijk als de uitdager in de markt. Door bestaande marktmodellen te doorbreken en energieoplossingen te ontwerpen die niet afhankelijk zijn van netcapaciteit, is de ambitie helder: marktleider worden op het gebied van integrale energieoplossingen voor logistiek en industrieel vastgoed.De elektrificatie van vastgoed gaat snel. Tegelijk groeit het elektriciteitsnet niet mee. Daardoor is energie geen vanzelfsprekendheid meer. Voor eigenaren, ontwikkelaars en beleggers in logistiek en industrieel vastgoed is energiezekerheid uitgegroeid tot een harde voorwaarde voor continuïteit, meer rendement en schaalbaarheid.

Energie mag nooit een vraagteken zijn

Met Steddion maakt het bedrijf een duidelijke belofte aan de markt: Energy. Always.

Steddion ontwerpt, bouwt en beheert complete, toekomstbestendige energieoplossingen die ervoor zorgen dat energie beschikbaar is wanneer organisaties die nodig hebben — vandaag én morgen.

“De nieuwe naam sluit beter aan bij waar wij voor staan en wat onze rol is in de markt,” aldus Dennis Gieselaar, CEO van Steddion. “Wij zetten complexe energievraagstukken om in zekerheid. Niet met losse oplossingen, maar integraal en altijd afgestemd op de businesscase van onze klanten.”

Integrale energieoplossingen voor logistiek en industrieel vastgoed

Steddion ondersteunt organisaties in logistiek en industrieel vastgoed van strategisch advies en ontwerp tot realisatie, beheer en optimalisatie. Het portfolio omvat onder meer zonne-energie, energieopslag, laadinfrastructuur, smart grids, energiemanagementsystemen en portfolio-optimalisatie. De aanpak is onafhankelijk en transparant, met focus op rendement, continuïteit en schaalbaarheid. Zo zorgt Steddion niet alleen voor energiezekerheid, maar voegt zij ook structureel waarde toe aan locaties en vastgoedportefeuilles.

Ervaring als fundament

De naam verandert, de manier van werken blijft dezelfde. Met ruim 25 jaar ervaring in complexe energievraagstukken levert Steddion onafhankelijke en transparante energieoplossingen, die leiden tot meer rendement, continuïteit en schaalbaarheid. Klanten kunnen blijven rekenen op het bestaande team onder leiding van CEO Dennis Gieselaar, mede-oprichters Frank Heijckmann en Gideon Overwater. Frank Heijckmann en Gideon Overwater richtten eerder internationaal opererende zonne-energiespecialisten KiesZon en PVO International op.

“Wij zien veel parallellen met de zonne-energiemarkt van vijftien jaar geleden,” aldus Frank Heijckmann. “Ook nu staan klanten voor dezelfde keuze: investeer je op tijd in een solide energie-infrastructuur, dan creëer je ruimte voor groei én meer rendement. Die businesscases zijn complex en vragen om specialistische kennis. Juist de combinatie van vastgoedkennis en actuele techniek maakt dat wij klanten volledig kunnen adviseren met oplossingen die passen bij hun locatie en ambities.”

Met Steddion kiest het bedrijf voor een naam die rust en zekerheid biedt in een steeds complexere energiemarkt. De naam is nieuw, de belofte is vertrouwd: energie die werkt, meegroeit en blijft draaien.