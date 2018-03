Winst voor Ocean Sole: 520.000 teenslippers gerecycled in 2017

De resultaten van 2017 zijn binnen voor Ocean Sole! De social enterprise kan met een grote glimlach terugkijken op het afgelopen jaar. Ocean Sole maakt kleurrijke kunst van aangespoelde teenslippers in Kenia. In 2017 werden zo’n 520.000 teenslippers verzameld op de stranden van Kenia, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2016. De grote populariteit van de beelden heeft ervoor gezorgd dat Ocean Sole 22 extra werknemers fulltime in dienst heeft kunnen nemen, waardoor het aantal medewerkers in de werkplaats is gestegen naar 72. Om aan al deze werknemers een fijne werkplek te kunnen bieden, is er in oktober een tweede werkplaats geopend in de kustplaats Malindi.

De plastic soep

Jaarlijks belandt er minstens acht miljoen ton plastic in onze oceanen. Hierdoor zou de oceaan tegen 2050 naar schatting meer plastic dan vis bevatten. Dit zwerfvuil wordt door zeestromingen meegevoerd en blijft achter op een plek waar deze stromingen bij elkaar komen, een fenomeen dat we kennen als de plastic soep. Het zoute zeewater en ultraviolet licht zorgen ervoor dat dit plastic langzaam uiteenvalt in fijne stukjes. Deze plasticdeeltjes komen terecht in de magen van vogels en zeedieren, met alle gevolgen van dien.

De teenslipper is misschien wel het meest gedragen schoeisel wereldwijd en dobbert opvallend vaak mee met deze plastic soep. Een groot gedeelte van deze teenslippers spoelt vervolgens aan op de stranden. Om de stranden een stukje schoner te maken verzamelen de plastic pickers van Ocean Sole deze teenslippers. Van deze teenslippers worden door het creatieve team van ambachtslieden de kleurrijke dierenkunst gemaakt. Door het verzamelen van 120.000 extra teenslippers het afgelopen jaar is er een grote bijdrage geleverd aan een schoner milieu.

Werkgelegenheid

Het zeemilieu is niet het enige waar Ocean Sole zich voor inzet. Ook op maatschappelijk gebied probeert de social enterprise haar steentje bij te dragen. Kenia heeft het op vier na hoogste werkloosheidspercentage ter wereld; zo’n 40 procent van de bevolking is werkloos. Daarvan is het overgrote gedeelte laag- of ongeschoold en ongeletterd. Met een stijging van 44 procent in werknemers het afgelopen jaar zorgt Ocean Sole voor broodnodige werkgelegenheid. Naast de 72 werknemers die Ocean Sole nu fulltime een baan kan bieden, is er ook een grote groep plastic pickers die betaald worden voor het verzamelen van de teenslippers. Inmiddels leven ruim 700 mensen in Kenia van de werkzaamheden van Ocean Sole.

De jeugd heeft de toekomst

Onderwijs is in Kenia niet gratis en het vergt een hoop toewijding van de ouders om hun kinderen naar school te laten gaan. Dankzij Ocean Sole hebben kinderen van zes medewerkers in 2017 de basisschool afgemaakt. Drie medewerkers hebben nu een zoon of dochter die aan de universiteit van Nairobi studeert. Ocean Sole is toegewijd om dit aantal in de komende jaren laten stijgen, wat alleen mogelijk is wanneer de ouders een constant inkomen behouden.

Om meer bewustzijn te creëren over vervuiling en recycling onder de lokale bevolking geeft Ocean Sole regelmatig zelf les aan kinderen. In 2017 heeft Ocean Sole aan meer dan 1.000 plastic warriors les kunnen geven over het werk dat zij doen en oceaanplastics in het algemeen. Door hun te vertellen over de oceaan, hoe deze op dit moment vervuild wordt en wat ze daar zelf aan kunnen doen, hoopt Ocean Sole een belangrijke boodschap verder te verspreiden. De kennis die deze kinderen opdoen, kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van het milieu.