De winnaars van de Modint Awards zijn bekend! De vakjury koos tex.tracer als winnaar van de Modint Innovator Award en VNYX als winnaar van de New Talent Award. De publieksprijs ging voor de Innovator Award opnieuw naar tex.tracer. En voor de New Talent Award naar Cirquly. De winnaars zijn op 29 oktober bekendgemaakt tijdens het event NEXT WEAVE.

De Innovator Award is toegekend voor de meest impactvolle innovatie in de textielbranche, die ook aantoonbare klant- én commerciële waarde heeft. De New Talent Award is toegekend aan een start-up (max. vijf jaar ingeschreven bij de KVK) of student(en) met een gedurfde, veelbelovende en impactvolle innovatie.

Winnaars van de vakjuryprijs

Modint Innovator Award

tex.tracer is hét transparantieplatform voor de kledingindustrie. Het maakt supply chains wereldwijd inzichtelijk door betrouwbare data direct bij de leveranciers te verzamelen en te verifieren. Zo helpt het platform merken en retailers om aan wetgeving te voldoen, hun waardeketen te verbeteren en hun merk te versterken. Met meer dan 350 miljoen getraceerde items, 4.000 aangesloten leveranciers, en 250 merken bewijst tex.tracer dat het schaalbaar is en ook sociale en milieu-impact meetbaar maakt.

“Het winnen van de Modint Award is een prachtige erkenning voor ons hele team, alle klanten en partners met wie we elke dag aan transparantie werken. Omdat Modint als branchevereniging in het hart van onze industrie staat, voelt deze prijs extra bijzonder. Het laat zien dat betrouwbare data en samenwerking de sleutel zijn voor échte verandering in de mode-industrie.”- Jolanda Kooi, tex.tracer.

Modint New Talent Award

De VNYX is een robot met AI die herverkoop van overstock, retouren en tweedehandsmode sneller, goedkoper en schaalbaar maakt dan de verkoop van nieuwe mode. Eén operator en de VNYX sorteren, meten, stylen, fotograferen, labelen en uploaden een item in minder dan een minuut, een proces dat voorheen 8 mensen 19 minuten kostte. Zo wordt herverkoop 20 keer sneller en schaalbaarder, met grote milieu-impact: tussen 2025 en 2030 kan meer dan 1 miljard kilo CO₂, 311 miljard liter water en 8.000 voetbalvelden aan landgebruik worden bespaard.

“VNYX AI & Robotics transforms the fashion industry by making online fashion resale more profitable than dumping — and we are beyond proud and grateful to have won the Modint Award for this innovation that makes the transition to truly circular fashion ecosystem possible.” – Romy Goedhart, VNYX

Winnaars van de publieksprijs

Modint Innovator Award

Ook het publiek is fan van tex.tracer. Zij wonnen opnieuw de publieksprijs voor de Modint Innovator Award.

Modint New Talent Award

Cirquly biedt consignatiesoftware voor retail, horeca en pop-up of shop-in-shop concepten en introduceert Cirquly AI om tweedehands en retourmode volledig te automatiseren. Met één foto of spraakinput herkent de software producteigenschappen, geeft prijsadvies, genereert webshopinformatie en koppelt dit aan voorraad- en kassasystemen. Zo wordt de verwerking van minuten naar seconden teruggebracht, waardoor circulaire verkoop schaalbaar en rendabel wordt, kleding een tweede leven krijgt en CO₂-uitstoot afneemt.

“De erkenning van zowel de vakjury als het publiek is enorm waardevol voor ons. Het onderstreept dat steeds meer mensen zien hoe belangrijk het is om de tweedehands retailmarkt schaalbaar en rendabel te maken. Wij geloven dat tweedehands een belangrijke plek krijgt in de winkelstraten van de toekomst. Met Cirquly (AI) maken we het voor iedere retailer eenvoudig om de consignatie- en tweedehandsmarkt te betreden. De komende periode ontwikkelen we onze AI Uploadtool verder samen met onze klanten. In 2026 willen we Cirquly AI breed uitrollen: van tweedehands winkels tot online spelers en reguliere retailers.” – Florentine Gillei, Cirquly: “Deze awards zijn niet alleen een erkenning – het is een oproep tot actie.”

De andere genomineerden waren voor de Modint Innovator Award: SaXcell, Bright Fiber, Wolkat en Hul le Kes. En voor de New Talent Award: VNYX, Fifth Origins, Human Material Loop en Loads Collection. Met de Modint Awards krijgen vernieuwers in de textielbranche een podium. Bedrijven die innoveren, vooroplopen en de sector toekomstbestendig maken ontvangen erkenning én zichtbaarheid.

Voorzitter van de vakjury Anne Mieke Eggenkamp: “Of het nu gaat om bewezen innovaties die al impact maken, of veelbelovende concepten met enorm potentieel – deze pioniers tonen dat verduurzaming en commercieel succes hand in hand kunnen gaan. Hun creativiteit en ondernemerschap zijn cruciaal om onze gehele keten toekomstbestendig te maken. Maar innovatie ontstaat niet in isolatie – het vraagt een ecosysteem dat ruimte geeft aan experiment én aan opschaling. Als professionele netwerkorganisatie moeten we deze innovators actief faciliteren: met kapitaal, met kennis, met markttoegang. Hun missiegedreven aanpak is geen niche, het is de toekomst. Door hun successen mogelijk te maken, maken we onze hele keten toekomstbestendig. Deze awards zijn daarom niet alleen een erkenning – het is een oproep tot actie.”

De prijs

Modint riep textielkunstenaars op om een speciale ‘wisselkunstprijs’ te maken voor de awardwinnaars. Het kunstwerk wordt elk jaar doorgegeven aan de volgende winnaar.Wieneke Bremer bedacht een ‘mos als dromenvanger’. Een handgetuft wollen kleed zuivert negatieve energie en geeft ruimte aan positiviteit, creativiteit en duurzame ideeën. Naast deze prijs krijgen alle winnaars toegang tot het Modint Innovatie Pilot Programma (start 2026) en natuurlijk extra zichtbaarheid via Modint en pers. Alle genomineerden, inclusief de winnaars krijgen ook toegang tot de Modint Innovator Community, een netwerk dat elk jaar verder groeit.

Meer NEXT WEAVE

Tijdens NEXT WEAVE is het trendrapport ‘Naald, Draad en Data’ gelanceerd. Het laat zien hoe het nu gaat met de textielsector, wat ondernemers voelen over de toekomst en welke vier scenario’s de sector verder kunnen vormen. Op 2 december werkt Modint, samen met de sector, de scenario’s uit tot concrete handelingsperspectieven.

Daarnaast hebben Modint, GS1 Nederland, Dutch Circular Textile Valley en vooruitstrevende bedrijven een sectorstatement over het Digitaal Product Paspoort (DPP) gelanceerd. Het statement laat zien hoe de sector samenwerkt aan de invoering van het DPP. Het DPP moet zorgen voor meer transparantie, traceerbaarheid en duurzaamheid. De kernboodschap van het statement: samenwerking, standaardisatie en praktische ondersteuning zijn cruciaal voor een succesvolle invoering.

Foto bovenaan: tex.tracer