De Prodentfabriek in Amersfoort stond donderdagavond 5 juni volledig in het teken van ontmoeting, inspiratie en biologische innovatie tijdens het Bio-Netwerkdiner 2025, georganiseerd door BioNederland. Met een uitverkochte zaal, spraakmakende sprekers, een biologisch viergangendiner en de feestelijke uitreiking van de Bio-Verkiezing van het Jaar, werd het een avond om niet te vergeten. Martijn Versteegh (Albert Heijn) werd daarbij verkozen tot Bio-Manager van het Jaar en Lidl tot Bio-Bedrijf van het Jaar.

Doel: een impuls voor de hele keten

Het doel van BioNederland met het Bio-Netwerkdiner was helder: de biologische sector een impuls geven van boer tot bord. Enerzijds door de sector een zichtbare boost te geven, anderzijds door aanwezigen te inspireren met verhalen, visies en ontmoetingen. Uit de vele enthousiaste reacties die we na afloop ontvingen, blijkt dat dat doel ruimschoots is behaald.

Daarnaast wilde BioNederland mensen in het zonnetje zetten die zich dagelijks inzetten voor een eerlijke, duurzame en biologische voedselketen. De gemene deler van de aanwezigen? Iedereen draagt op zijn of haar manier bij aan een betere wereld. En dat gold voor iedereen die erbij was of je nu al jaren actief bent in de biologische wereld, of nog maar net aan je eerste stappen bent begonnen.

Inspiratie op het podium

Het programma werd gedragen door drie inspirerende sprekers:

Marielle Bordewijk Food by Design. Marielle deelde het Trendrapport biologisch in 2030 gemaakt in samenwerking met Schuttelaar en Partners

Jaap Korteweg Those Vegan Cowboys / De Vegetarische Slager. Jaap gaf zijn visie op plantaardig in combinatie met biologisch.

Wobbe van Zoelen Anne&Max. Wobbe heeft zijn verhaal over Anne&Max laten zien hoe biologisch een logische plek heeft in de horeca

Moderator Elise Bijkerk leidde de avond met flair en betrokkenheid.

Hoogtepunt: de Bio-Verkiezing van het Jaar

Tijdens de avond werden de volgende genomineerden en winnaars gehuldigd:

Koffie, thee, wijn, sap en bier

• Biologische losse groene thee gember citroengras: HEMA (winnaar)

Sauzen, soepen, granen en vleesvervangers

• Boekweit uit Nederland:Odin (winnaar)

Chips, snacks, noten en koek

• RAW Organic Sports: De Smaakspecialist (winnaar)

Bakkerijproducten, broodbeleg en cereals

• Het meest Brabantse worstenbroodje: Udea (winnaar & overall winnaar Beste Bio-product van het jaar 2025)

AGF, zuivel, ijs en room

• Organic Raingrown Avocado: Eosta | Nature & More (winnaar)

Retail Vers

• Biologisch PLUS Uien geel biologisch SB 1000GR: PLUS Retail BV (winnaar)

Initiatief van het Jaar: Biologische Hutspot: Dat smaakt naar meer!: Biologisch Netwerk (winnaar)

Bio-Bedrijf van het Jaar: Lidl Nederland

Bio-Manager van het Jaar: Martijn Versteegh: Albert Heijn

Bio-Boer van het Jaar: Teun Luijten

“Deze prijs voelt als een erkenning voor mijn bijdrage aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Het motiveert mij en ook al mijn collega’s om onze leidende positie in biologisch nog verder uit te bouwen, zodat biologisch voor steeds meer mensen binnen bereik komt.” Martijn Versteegh, winnaar Bio-Manager van het Jaar