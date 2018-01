Win de EZK Energy Award 2017

Zoek je een mooie en bijzondere #mvo locatie? twitter.com/locatiesmeerwa…

Kijk vanavond om 20:30 naar NET5 voor de laatste aflevering van Kitchen Impossible. Ontdek hoe het nu met de brigade gaat! Uitzending gemist: meewerkgevers.nl #socialondernemen #mvo #Ondernemen #werkgever #arbeidsparticipatie #Wajon #duurzaam #ktichenimpossible pic.twitter.com/JAVba3Pcfj

Onze collega Leo Bunck vertelt hoe we met #LED-verlichting ons back office (en het milieu) verbeteren. mcb.eu/nl/blog/led #MVO pic.twitter.com/1QwLNzfYS7

De fusie tussen @MVO_NL en @degroenezaak opgenomen in de analen: de tijdlijn met de geschiedenis van #MVO in Nederland. Succes in de toekomst! duurzaam-ondernemen.nl/info/g… pic.twitter.com/kInhMHyj9R

'Benjamin is wat je een moderne slaaf kunt noemen. Hij heeft geen enkele invloed op het systeem dat zijn werk bepaalt. .. Intussen is er in Silicon Valley een kleine groep die heel veel geld verdient aan deze app.' fd.nl/weekend/123187… #mvo

Ontdek ons verrassende #aanbod van #talenten! Maak een afspraak met een accountmanager uit uw regio en bespreek de mogelijkheden. #kansen #MVO #wervingenselectie pic.twitter.com/dbAG3Oyx1O

Si tu hijo presenta un cuadro de fiebre puedes acudir a la consulta médica con nuestros especialistas médicos, en menos de 24 obtendrá su respuesta escrita #MVO #salud pic.twitter.com/9oHytYlwbC

196 companies punished for CSR violations! Good news indeed. ecoti.in/ArfeCY #economictimes #mvo #csr #government

Zeg @STL_webcare @FransvSteenis en @PostcodeLoterij : in 2018 gewoon elektrische auto's als prijs 🍀 ipv al die fossiele MINI's en BMW's ? -> Iets met #MVO en #goedevoorbeeld 👍

Onze werkzoekenden hebben net even die extra #kans nodig om mee te doen in de #maatschappij. Geeft u, werkgever in #Rivierenland, deze kans? #banenafspraak #MVO #advies pic.twitter.com/nnKGDnGSzg

"Transparantie is de sleutel tot #mvo of #duurzaam ondernemen." Dat zegt Saartje Boutsen, adviseur #duurzaam ondernemen VOKA Vlaams-Brabant, vroeger CSR manager JBC en beleidsmedewerker Vredeseilanden #MVO2.0 #transparency @schonekleren @WeMakeTheShift @TeamDO @MaartenDheedene pic.twitter.com/tp2V8SjHu1

#WINST van 11% op Duurzaam Aandelenfondsenpakket @PPLUStweets in #2017 #WINNER ASN Small & Midcap fonds +22,18% @asnbank #MVO #duurzaam ow.ly/8PJX30hwOFz pic.twitter.com/txtpPRRWDg

Ook in 2018 kun je bij ons terecht voor onze producten en diensten, zoals productiewerk, groenvoorziening, facilitaire diensten, plaatsing & detachering #aandacht #aandeslag #participeren #mvo #inclusievesamenleving #sociaalondernemen #participatiewet pic.twitter.com/8HAvgaGygD

@crevits @JokeSchauvliege Beste #Minister, wil u de Bouwmeester Scan promoten als instrument voor #mvo en #duurzaam ondernemen? De Scan helpt provincies en gemeenten om werk te maken van #jobs én #duurzaam ruimtegebruik, ook op #bedrijventerreinen @AtelierBWMSTR @Erik_BBL @VRPvzw @Veneco_be @leiedal pic.twitter.com/U9DrISC3jX

"In 2018 zijn we in de fase van het nieuwe #MVO aanbeland". Dat zegt Saartje Boutsen, adviseur #duurzaam ondernemen VOKA Vlaams-Brabant, vroeger CSR manager JBC en beleidsmedewerker Vredeseilanden #MVO2.0 #transparency @schonekleren @CleaneKleren @WeMakeTheShift @MaartenDheedene twitter.com/mondiaalnieuws…