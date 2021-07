Wilhelmina pepermunt nu duurzaam én vegan!

Goed nieuws! Je favoriete pepermuntje in het restaurant en café komt niet meer in plastic. Het jasje van de nieuwe Wilhelmina pepermunt is vanaf nu van volledig afbreekbaar papier. En, mooi meegenomen – het pepermuntje is vegan. Verfrissend lekker maar wel zo duurzaam. Eentje waar je dus volmondig ‘Ja!’ tegen kan zeggen.

Ben jij ook verslingerd aan Nederlands meest geliefde pepermuntje? Wilhelmina Pepermunt is al meer dan 125 jaar razend populair. Geen wonder want van dit verslavend lekkere pepermuntje krijg je nooit genoeg.

Als lekkere opfrisser tussendoor. En wie verheugt zich niet op een pepermuntje als afsluiter van het diner – Snel! Anders zijn ze op. Of misschien kreeg je er altijd een van je oma – Oké nog ééntje dan.

Smaakt goed, doet goed!

Vanaf nu is de Wilhelmina grootverpakking voor de horeca – zowel de doos als het jasje – volledig van papier. Nog altijd handig en hygiënisch per stuk verpakt maar er komt geen plastic meer aan te pas. Komt er toch een papiertje in de natuur terecht, dan is ie volledig afbreekbaar.

Wie kiest voor duurzaam kiest ook voor plantaardig. Daarom zijn de pepermuntjes vegan en daarmee mint to be voor iedereen! Ze zijn ‘n tikje frisser dan de klassieker. Proef maar! Gemaakt van de ingrediënten die Wilhelmina zo waanzinnig lekker maken zoals de onmiskenbare Wilhelmina pepermuntolie die wordt verkregen uit de muntplant. Er zitten geen kunstmatige smaakstoffen in, dus wat je proeft zit ook écht in de munt.

Hartstikke Hollands

Wilhelmina pepermunt is hartstikke Hollands, gemaakt door Fortuin uit het Friese Dokkum. In 1892 speciaal ontwikkeld als eerbetoon aan de toen 12-jarige Wilhelmina. De prinses kreeg natuurlijk zelf ook een doos met pepermuntjes. Die viel zo in de smaak dat Fortuin ondertussen het predicaat Hofleverancier heeft. De pepermuntjes zijn inmiddels zo populair dat ze over de hele wereld worden gegeten. Zoals naar Amerika, Duitsland en Australië. En dat voor een nuchter pepermuntje uit Friesland!

Dit wil je proeven!

De vegan pepermuntjes zijn nu verkrijgbaar in de nieuwe horecaverpakking. Daarnaast is het volledige Wilhelmina assortiment in de supermarkt nu ook vegan, zo sluiten we niemand meer uit en kan iedereen genieten van onze Wilhelmina producten. Naast pepermunt hebben we ook Suikervrije pepermunt en ZwartWit pastilles, verkrijgbaar in een multipack van drie rollen.