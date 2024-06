Bloemen kleuren het leven, maar tegelijkertijd heeft de productie ervan ook een grote impact op onze wereld. Om de bloemensector positief te veranderen, lanceert Wilderful deze week een nieuwe bloemenbesteldienst als schakel tussen natuurvriendelijke kwekers en lokale bloemisten. Zo kunnen bloemenliefhebbers het hele jaar door genieten van een seizoensgebonden boeket, zonder zich zorgen te hoeven maken over de herkomst of impact ervan. Want om bloemen ook in de toekomst te kunnen behouden, is het nodig om de bloemensector te verduurzamen en de energieslurpende kassen, lange transporten en bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk terug te dringen.

Al eeuwenlang omringen mensen zich met bloemen als teken van hoop, liefde, schoonheid of troost. Dat is in al die tijd niet veranderd, maar de manier waarop die bloemen gekweekt worden wel. Door de ontwikkeling van de glastuinbouw en de groei van internationaal transport zijn we eraan gewend geraakt dat we altijd alle soorten bloemen uit de winkel kunnen halen. Iets wat eigenlijk geheel tegen de natuur en seizoenen in gaat.

De échte seizoensbloem

Wilderful volgt daarom met haar partners het ritme van de seizoenen. Dat betekent dat er uitsluitend bloemen te bestellen zijn die op dat moment groeien, in de volle grond, bij kwekers in de buurt. Met bijvoorbeeld helleborussen, tulpen en narcissen in het voorjaar, verse dille en zonnebloemen in de zomermaanden, en kerstgroen in december. Om bovendien zo efficiënt mogelijk om te gaan met transport en het beschikbare aanbod zal de beschikbaarheid van bloemen en samenstelling van boeketten van dag tot dag verschillen. Op die manier wil Wilderful bloemenliefhebbers inspireren om het ritme van de natuur weer meer te omarmen en te genieten van de diversiteit en schoonheid van elk seizoen.

Natuurvriendelijk alternatief

De wereldwijde slow flower beweging zet zich al geruime tijd in voor het telen van bloemen met respect voor de natuur. Zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, en als natuurvriendelijk alternatief voor de bloemenindustrie. Het is de missie van Wilderful om een brug te slaan tussen deze toegewijde natuurvriendelijke kwekers en lokale bloemisten en bij te dragen aan de schaalvergroting van deze vorm van teelt. Zo moeten verantwoorde en regionaal gekweekte bloemen uiteindelijk toegankelijker worden voor de consument. Op die manier wil het merk een nieuwe standaard vestigen in de bloemenindustrie, waardoor ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van bloemen en tegelijkertijd de biodiversiteit bevorderd wordt.

Silke Tijkotte, mede-oprichter van Wilderful: “Door een grote passie voor bloemen heb ik me altijd in die sector bewogen. Maar ik verbaasde me er steeds vaker over dat bloemen zo ver van de natuur zijn komen te staan. We weten dat het ook anders kan. Samen met bloemisten en natuurvriendelijke kwekers willen we deze industrie verduurzamen door Nederland toegankelijk kennis te laten maken met het alternatief: boeketten vol natuurvriendelijke bloemen. Lokaal gekweekt, uit het seizoen en de volle grond.”

Verkoopinformatie Wilderful-boeketten

Vanaf nu zijn de seizoensboeketten van Wilderful verkrijgbaar via de website wilderful.nl. Na bestelling zijn deze, op basis van de beschikbare bloemen in het desbetreffende postcodegebied, af te halen of te bezorgen via een van de aangesloten bloemisten. De verkoopprijzen van de boeketten variëren van €25 tot €50 en voor speciale opdrachten kan er ook contact opgenomen worden. Het dekkingsgebied met de deelnemende bloemisten is te vinden via de website.