Wibra lanceert een samenwerking met het Nederlandse bedrijf Vodde, specialist in circulaire textieloplossingen. Samen hebben zij oude Wibra-bedrijfskleding omgetoverd tot iets nieuws: warme, comfortabele sokken. Alle Wibra-medewerkers ontvangen de komende weken een paar van deze limited-edition circulaire sokken, gemaakt van hun eigen oude bedrijfskleding. Zo komt het textiel terug bij de mensen die het ooit droegen.

Het proces

Het proces achter deze bijzondere sokken is het resultaat van een samenwerking tussen meerdere partners. Op het hoofdkantoor van Wibra werd de oude bedrijfskleding verzameld. De textielinzamelaar Sympany haalde de kleding op en keurde het zorgvuldig in het sorteercentrum. De geschikte materialen gingen vervolgens naar Vodde, die er nieuwe garens van produceerde. Van deze garens werden daarna de nieuwe sokken vervaardigd.

“Bij Wibra vinden we het belangrijk om steeds slimmer en bewuster met textiel om te gaan,” vertelt Naomi Lensen, MVO-medewerker bij Wibra. “Samen met Vodde hebben we onderzocht hoe we onze oude kleding konden hergebruiken zonder in te leveren op kwaliteit of stijl. Het resultaat? Circulaire sokken met een goed verhaal.”

Breder inzetten op circulairiteit

De samenwerking met Vodde sluit aan bij Wibra’s bredere inzet om textiel slimmer te gebruiken en te hergebruiken. Er lopen meerdere initiatieven die passen bij de MVO-strategie ‘Samen Vooruit’. Zo staan er sinds vorig jaar in alle Wibra-winkels inzamelbakken van Sympany, zodat klanten hun textiel eenvoudig een tweede leven kunnen geven. Daarnaast neemt Wibra actief deel aan de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV), waarmee het bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de hele levenscyclus van kleding, ook na verkoop.

Een samenwerking met toekomst

De samenwerking biedt kansen voor de toekomst. Vanaf volgend jaar zullen de circulaire sokken van Vodde ook verkrijgbaar zijn in de Wibra-winkels. Zo maakt Wibra recycling niet alleen praktisch, maar ook zichtbaar voor haar klanten.