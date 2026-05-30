Mammoet Oude Bouwmaterialen en Social Capital zijn de winnaars van de Haagse Parel 2026. De Haagse Parel is de ondernemersprijs voor bedrijven die iets bijzonders doen voor de Haagse economie en stad. Social Capital is de winnaar in de categorie Uitzonderlijke bijdrage, Mammoet Oude Bouwmaterialen in de categorie Duurzame onderneming.

Social Capital is een sociaal uitzendingsbureau. Het bedrijf helpt mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden van passend, blijvend en betaald werk in de horeca. Medewerkers werken bij leerwerkrestaurants zoals Happy Tosti en leren door trainingen. Het uitgangspunt: niemand wordt weer werkloos.

Social Capital won van Eye Security en Apotheek Pillen & Praten in de categorie Uitzonderlijke bijdrage. Wethouder Nur Icar, MKB, Werk en Participatie, reikte de prijs uit aan Social Capital.

Duurzame onderneming

In de categorie Duurzame onderneming won het Haagse familiebedrijf Mammoet Oude Bouwmaterialen de hoofdprijs . Daarmee wonnen ze van Seepje en Hubbel Stadslogistiek. Mammoet Oude Bouwmaterialen is gespecialiseerd in historische bouwmaterialen. Originele elementen uit vooral jaren 30 woningen krijgen bij hen een 2e leven. Zo blijft het karakter en de historie van Den Haag behouden.

Vakjury én publieksprijs

De einduitslag werd voor 40% bepaald door meer dan 3.500 publieksstemmen. De overige 60% kwam van de vakjury. De jury bestond uit:

Harry Wientjens (Economic Board The Hague)

Pieter Scholten (MKB Den Haag)

Karima el Bouchtaoui (VNO-NCW regio Den Haag)

Stefan Baecke (Yespers)

Daan Krijger (Nelis Company)

Foto bovenaan: Wethouder Arjen Kapteijns, Energietransitie, Mobiliteit en Grondstoffen, reikte de prijs uit aan Mammoet Oude Bouwmaterialen.