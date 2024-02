Ondanks jarenlang onderhandelen hebben EU-landen gisteren een wet over maatschappelijk verantwoord ondernemen geblokkeerd. Er is geen akkoord gevonden voor de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)’. Het wetsvoorstel dat er lag is niet geaccepteerd door Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland en Oostenrijk, terwijl ze zich eerder wel konden vinden in het voorstel.

De EU-wet met betrekking op de productieketen is bedoeld om grote bedrijven aansprakelijk te stellen als ze profiteren van bijvoorbeeld kinderarbeid of dwangarbeid buiten de EU. Grotere bedrijven moeten ook een plan opstellen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsmodel en strategie verenigbaar zijn met de naleving van de klimaatdoelstellingen van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken.

Bekijk de persconferentie door Lara Wolters, rapporteur voor de CSDDD:

‘Dit is enorm teleurstellend’, benadrukt Petra Bolster-Damen, internationaal secretaris en dagelijks bestuurslid van de FNV. ‘De FNV wil ambitieuze wetgeving in heel de Europese Unie. Bedrijven moeten niet langer kunnen wegkijken van de uitbuiting, dwangarbeid, vakbondsonderdrukking of milieuschade die plaatsvindt bij hun zakenrelaties en dieper in de keten. Regeringen houden vandaag een hand boven het hoofd van bedrijven die winst willen maken over de rug van mens en milieu. Zonder wetgeving blijft het bij vrijblijvend aanmodderen en greenwashing.’

Het MVO Platform vindt het ongehoord dat na het in december 2023 bereikte politiek akkoord EU-lidstaten deze wet op het laatste moment blokkeren. Het is nu zaak dat de EU-leiders zo snel mogelijk een akkoord bereiken en de wetgeving aannemen. David Ollivier de Leth (MVO Platform): “De gang van zaken in Brussel is ronduit schandalig te noemen. Het is ongekend dat EU-lidstaten op deze manier het wetgevingsproces op het allerlaatste moment saboteren. De EU-leiders laten hiermee miljoenen werkenden, boeren en gemeenschappen die te kampen hebben met bijvoorbeeld onderbetaling, dwangarbeid en milieuvervuiling in de steek.”

Nu doorpakken

De kans dat onderhandelingen tussen de nationale regeringen en het Europees Parlement voor de aankomende Europese verkiezingen opnieuw worden gestart is klein. Toch moet de Nederlandse regering er wat de FNV betreft alles aan doen. Bolster-Damen: ‘Binnen de EU is onze regering één van de grootste voorvechters van deze wetgeving. Het is belangrijk om die kennis en energie vast te houden om tot wetgeving te komen. Mocht het in de Europese Unie niet lukken om met wetgeving te komen dan is Nederland zelf aan zet om regels in te voeren. De FNV zal blijven knokken tegen uitbuiting. Wij staan klaar in Nederland, in Europa, of waar dat dan ook maar nodig is om voor deze rechten op te komen.’