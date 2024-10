Tijdens de Staalbouwdag 2024 op 15 oktober is de factsheet Feiten & Cijfers Duurzame Metaalbouw gelanceerd door het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw (KDM). Bob Evers, voorzitter KDM, overhandigde het eerste exemplaar van de publicatie aan de voorzitter van Bouwen met Staal, Rob Stark. De factsheet bevat kerncijfers en grafieken over de productie van staal en non-ferro metalen, de toepassing ervan in de bouwketen, de hieraan gerelateerde CO2-footprint en beoogde CO2-reductiemaatregelen.

Bij de lancering benadrukte Evers dat de bouwsector vaak niet goed op de hoogte is van wat er al gebeurt in de metaalbouw op het gebied van duurzaamheid. Zo bestaat constructie- en wapeningstaal al voor 95% uit recycled content. De CO2 footprint van stalen bouwproducten is met 12% gedaald ten opzichte van 1990 terwijl de afzet sindsdien met 13% is gestegen. Rob Stark vulde aan dat het Bouwakkoord Staal hard werkt aan verdere CO2-reductie in de sector. Besparingen tot meer dan 68% zijn mogelijk door onder meer maatregelen bij staalproducenten in heel Europa en verhoogde inzet van hergebruikt staal.

De publicatie is bestemd voor alle partijen die actief zijn in de bouwketen, van planvorming en realisatie, tot onderhoud en sloop. De publicatie is te downloaden op de KDM-website: https://duurzamemetaalbouw.nl/feiten-cijfers-duurzame-metaalbouw/

Over het Ketenoverleg Duurzame Metaalbouw

KDM is het platform voor overleg, samenwerking en projectuitvoering op het gebied van staal en metaal in de bouwketen. KDM streeft naar een gelijk speelveld voor beoordeling van duurzaamheid en een goede marktpositie van metalen in de bouw en infra. In KDM zijn partijen uit de hele metaalketen vertegenwoordigd.

Deelnemers aan het Ketenoverleg zijn Koninklijke Metaalunie, FME, Samenwerkende Nederlandse Staalbouwers (SNS), Koninklijke Staalfederatie Nederland (SFN), Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), Stichting Duurzaam Bouwmetaal (DBM), Tata Steel Nederland, Salzgitter Mannesmann Staalhandel.

Partners van het Ketenoverleg zijn Stichting Adviescentrum Metaal en Bouwen met Staal.