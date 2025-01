Duurzaamheid staat hoog op de agenda van werknemers. Dit blijkt uit het jaarlijkse Nieuwjaarsonderzoek van pensioenaanbieder BeFrank. Bijna de helft van de werknemers (45%) vindt het belangrijk dat hun organisatie duurzaam is, en 43% wil dat hun werkgever de komende vijf jaar meer prioriteit geeft aan duurzame initiatieven.

Voor de 8e keer hield BeFrank haar Nieuwjaarsonderzoek onder ruim duizend werkende Nederlanders in loondienst van 25 jaar en ouder. Het schetst een actueel beeld van de trends, wensen en sentimenten bij werknemers op het gebied van werk en inkomen.

Duurzaamheid als werkmotivator

De cijfers laten zien dat duurzame initiatieven niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook een positief effect hebben op de werkervaring. Ruim een derde (32%) van de werknemers zegt dat duurzame acties van hun werkgever bijdragen aan hun werktevredenheid. Bovendien gelooft bijna de helft (49%) dat duurzaamheid op de lange termijn financieel voordelig is voor hun organisatie. Jan Hein Rhebergen, directeur van BeFrank, zegt hierover: “Dit onderzoek benadrukt dat duurzaamheid niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid is, maar ook een directe impact heeft op de werkvloer. Dit is een kans voor werkgevers om werknemers te betrekken bij duurzame initiatieven en hen te ondersteunen in hun persoonlijke verduurzamingsdoelen. Wij zien dat onze medewerkers enorm betrokken zijn om hier ook een bijdrage aan te leveren.”

Actieve betrokkenheid van werknemers

Veel werknemers nemen zelf al stappen om hun werkplek te verduurzamen. Bijna de helft (45%) scheidt afval, en 43% vermindert het gebruik van wegwerpplastic. Toch geeft 27% aan momenteel niets te doen om hun werkplek duurzamer te maken, wat wijst op ruimte voor verbetering en ondersteuning vanuit werkgevers. Rhebergen: “Laten we samen de koers naar een duurzamere toekomst bepalen, want de inzet van het bedrijfsleven is essentieel voor het behalen van de klimaatdoelen. Sinds afgelopen jaar mogen wij onszelf B Corp noemen. Om gecertificeerd te worden, moet je aan hoge normen rond bestuur, werknemersbeleid, milieu, community en klanten voldoen. We geloven heel sterk dat je als bedrijf ook je bijdrage moet leveren voor een betere wereld en hopen andere bedrijven hiermee te inspireren.”

Duurzaam pensioen blijft belangrijk

Duurzaamheid speelt ook een groeiende rol in het pensioenbewustzijn. Bijna de helft (47%) van de werknemers vindt duurzame arbeidsvoorwaarden belangrijk, en drie op de tien verwacht dat zijn of haar pensioengeld duurzaam wordt belegd. Ook zegt 45% van de respondenten de pensioenvoorwaarden mee te nemen bij salarisonderhandelingen voor een nieuwe baan. “Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, daar gaat veel geld in om. Goed om te zien dat dit steeds meer aandacht krijgt. We vinden dat iedereen keuze moeten hebben in hoe duurzaam je pensioen opbouwt. Het is immers jouw toekomst”, aldus Rhebergen.

Opvallende cijfers duurzaamheid

45% van de werknemers vindt duurzaamheid belangrijk in hun organisatie.

43% wil dat hun werkgever meer prioriteit geeft aan duurzame acties.

32% zegt dat duurzame initiatieven van hun werkgever bijdragen aan werktevredenheid.

47% vindt duurzame arbeidsvoorwaarden belangrijk.

30% verwacht dat pensioengeld duurzaam wordt beheerd.

Algemene cijfers uit het rapport

Over het algemeen vindt ruim twee derde (72%) het belangrijk dat het werk betekenisvol is en waarde toevoegt aan de maatschappij. Voor het komende jaar is 29% van de werknemers niet van plan om van baan te wisselen. Mochten ze wel op zoek zijn naar een nieuwe baan, dan zijn de drie belangrijkste redenen: Een hoger salaris (39%), een nieuwe uitdaging (26%) en minder stress en/of werkdruk (24%). Om het werkplezier bij de huidige werkgever te verhogen, heeft een op de vijf werknemers het voornemen om in 2025 minder te mopperen (19%) en meer van zichzelf te laten zien (ook 19%)

Top 5 goede voornemens voor 2025 op werkgebied

Naast de wens om meer duurzaamheid op de werkplek en van de werkgever is dit de top 5 goede voornemens op werkgebied: