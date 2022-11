Ongeveer 26 voetbalvelden: zo groot wordt het Ordinabos dat enkele honderden werknemers van het gelijknamige IT bedrijf afgelopen weekend aanplantten. Zelfs BOS+, die Ordina ondersteunde met het aanplanten van dit bos, zag nog maar zelden zo’n oppervlakte bebost worden in één ruk.

Hoewel bedrijven die investeren in groene oplossingen talrijk zijn, gaan er weinig zo ver als Ordina. Als één van de grootste IT-dienstverleners van de Benelux neemt Ordina maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en rekent het daarbij in België op BOS+ voor de boskennis die nodig is om dit waar te maken. Het doel is om lokale stukken grond aan te kopen om er verkoelende en luchtzuiverende bossen te planten. Een eerste realisatie is er nu in Pelt, met 13,5 hectare, goed voor zo’n 25.000 bomen. Het Ordinabos zal centraal in het ‘Pijnven’ liggen, een groot bos dat deel uitmaakt van ‘Bosland’, één van de grootste boscomplexen van Vlaanderen.

Nieuwe en blijvende lokale natuur

“We hadden nooit durven dromen dat ons initiatief voor een Ordina-bos zo positief ontvangen zou worden”, zegt Jo Maes, CEO van Ordina. “Veel medewerkers zijn dit weekend met vrienden of familie naar Pelt afgereisd om hun boom in het Ordina-bos te planten. Met elkaar hebben we de aftrap gegeven voor een bos met 25.000 toekomstige bomen. Daarmee bestrijden we de klimaatcrisis en creëren we tegelijkertijd nieuwe en blijvende lokale natuur.”

In april werd de grond reeds ingehuldigd met de aanplant van 5 symbolische bomen, waaronder eentje door minister van Natuur en Omgeving Zuhal Demir. “Heel wat bedrijven hebben de mond vol over groene initiatieven die ze nemen. Maar al te vaak blijft het daar helaas ook bij. Ordina bewijst dat je met een beetje goede wil wel degelijk een groot verschil kan maken voor een groener en gezonder Vlaanderen. Vandaag gaan de eerste bomen in de grond van wat een jaarlijkse ambitie van 15 hectare extra bos moet worden. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere bedrijven in Limburg en daarbuiten. De bosalliantie staat klaar om jullie te helpen met financiële middelen en met de nodige expertise om van alle boompjes samen één gezond bos te maken”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

Substantiële bijdrage aan schaarse bosareaal

Volgens Bert De Somviele, directeur van BOS+, is het engagement van Ordina opmerkelijk: “Met BOS+ werken we wel meer samen met bedrijven om meer bos te realiseren. Maar met de doelstelling van regelmatige, lokale aankopen van deze omvang neemt Ordina een echte voortrekkersrol op zich en levert het een substantiële bijdrage aan de uitbreiding van het schaarse Vlaamse bosareaal.”

De keuze voor bos om te verduurzamen is volgens De Somviele erg slim. “Bossen zijn maatschappelijk ongelooflijk relevant”, zegt hij. “Ordina heeft goed begrepen dat bos nog steeds dé beste technologie is om de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis tegen te gaan. Bovendien heeft meer bos een positieve invloed op het fysieke en mentale welbevinden van de vele mensen die in de toekomst van dit en de andere Ordina-bossen kunnen genieten.”

