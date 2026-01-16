Solarge kondigt met trots aan dat haar SOLO officieel het Bronze-certificeringsniveau heeft behaald binnen het Cradle to Cradle Certified® Products Program. Deze prestatie markeert een dubbele wereldprimeur: het zijn de eerste zonnepanelen die gecertificeerd zijn onder het specifieke C2C Certified® Circularity-programma én de eerste die voldoen aan de strenge eisen van Versie 4.1 van de certificeringsstandaard.

Wetenschappelijk geverifieerde circulariteit

Met deze certificering toont Solarge aan dat het PV-oplossingen ontwikkelt waarbij circulaire principes de kern van het ontwerp vormen. De SOLO-serie is C2C Certified® Circularity op Bronze-niveau volgens versie 4.1. Dit betekent dat het product is ontworpen met “life cycle thinking” als uitgangspunt en is geoptimaliseerd om afval te minimaliseren door materialen in een continue gebruikscyclus te houden.

De C2C Certified® Circularity-scope verifieert specifiek de prestaties van het product in de categorie Product Circularity en bevestigt dat voldaan wordt aan de vereiste criteria voor Material Health.

Een rigoureus proces van transparantie

Om deze onafhankelijke verificatie te verkrijgen, heeft Solarge nauw samengewerkt met EPEA Benelux. Er heeft een grondige beoordeling plaatsgevonden van de gebruikte materialen, het productontwerp en de end-of-use strategieën, waaronder recyclingoplossingen. De certificering is afgegeven door het onafhankelijke Cradle to Cradle Products Innovation Institute op basis van de rapportage van EPEA.

Om de circulariteit op de lange termijn te waarborgen, heeft Solarge een nalevingssysteem voor C2C-eisen geïntegreerd in haar interne change management-proces voor voortdurende tracking en optimalisatie.

Toekomstvisie: Ambitie voor 2026

Deze Bronze-certificering is een cruciale eerste stap in de externe validatie van de circulariteitsclaims van Solarge en de bredere uitrol van het Cradle to Cradle-programma voor zonnepanelen. Solarge spreekt hierbij de ambitie uit om haar impact verder te vergroten: het doel is om voor de SOLO-lijn het Cradle to Cradle Certified® Silver-niveau of hoger te behalen binnen de eerste helft van 2026. Hiermee blijft Solarge voorop lopen in de transitie naar een toekomst waarin zonne-energieoplossingen een positieve impact hebben op mens en planeet.