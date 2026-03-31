Al 15 jaar verbindt het Cradle to Cradle Café partijen uit de bouwkolom die vooruit willen. Wat ooit startte als een inspirerende bijeenkomst rond circulair denken, is uitgegroeid tot een platform dat kennis deelt, discussie opent en professionals motiveert om écht anders te bouwen. Op 14 april wordt dit bijzondere jubileum gevierd met een speciale editie. Vier toonaangevende pioniers nemen ons mee in hun visie op de toekomst van circulair bouwen en materiaalgezondheid.

Sprekers

Michael Braungart – BRAUNGART EPEA

Thomas Rau – RAU Architects

Cécile van Oppen – Copper8

Ren DeCherney – Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Zij laten zien hoe Cradle to Cradle‑principes concreet bijdragen aan een veerkrachtige gebouwde omgeving — van materiaalkeuzes tot sociale impact.

Over het Het Cradle to Cradle Café

Het Cradle to Cradle Café werd in 2010 opgericht. De huidige partners zijn Tarkett, Koninklijke Mosa, QbiQ Wall Systems en Schüco. Met gratis seminars door het hele land inspireert het C2C Café sindsdien de sector om materialen, gebouwen en processen fundamenteel anders te ontwerpen: met hergebruik, gezondheid en positieve impact als uitgangspunt.

Foto: Door Kassoe – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8497092