Nadat Perslucht Wilda uit Woudenberg zelf een batterijgedreven compressor had ontwikkeld werd dit gepresenteerd aan Atlas Copco: wereldmarktleider op het gebied van compressoren. Uit deze samenwerking is de Atlas Copco B-air 185-12, de eerste batterijgedreven mobiele compressor ontstaan. Zo wist de dealer de fabrikant te bewegen naar een meer duurzame oplossing!

Wat kun je verwachten van de B-air?

Niet de emissie maar wel de flexibiliteit van een dieselcompressor. Nu kan er in bijna alle omstandigheden emissieloos gewerkt worden waar geen netspanning voorhanden is. De machine is stil, compact, energiezuinig en gemaakt voor de zwaarste situaties. Na succesvolle tests bij de klanten van Wilda in o.a. het glasvezelblazen, gevelrenovatie, plaatsen en herstellen van vangrails en het slaan van stalenbuizen, zijn de eerste batterij gedreven compressoren daadwerkelijk verkocht.

Emissieloze krachtpatser

Het hart van de batterij gedreven compressor is de variabel toerental permanent magneet E-motor. Dit levert een energiebesparing van 50% ten opzicht van een vast toerental compressor in deelbelasting.

Remko van Piggelen (directeur Wilda): “Door gebruik te maken van bestaande en nieuwe technieken is er een betrouwbare, flexibel inzetbare en duurzame krachtpatser gebouwd.”