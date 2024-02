Op 12 januari 2024 heeft Wagenborg Nedlift via Blue Sky Equipment BV (importeur) overeenstemming bereikt met het Chinese XCMG over de levering van ’s werelds eerste hybride 60 tons mobiele telescoopkraan. Met deze XCA60_EV kan Wagenborg als eerste kraanbedrijf ter wereld haar klanten volledig emissieloos ten dienste zijn. De nieuwe duurzame machine wordt naar verwachting dit voorjaar afgeleverd en deze zomer in bedrijf genomen.

Met deze eerste hybride kraan, waarbij volledig elektrisch kan worden gereden én gehesen, brengt Wagenborg wederom haar duurzaamheidsambities in de praktijk en het past bij haar langetermijnvisie op ondernemen. Ook de markt waarbinnen Wagenborg Nedlift opereert, vraagt steeds meer om duurzame machines.

Wereldprimeur

Als gevolg hiervan heeft Wagenborg in 2019 bij diverse leveranciers de wens geuit voor een hybride machine die seriematig geproduceerd wordt, CE gecertificeerd en TCVT gekeurd is. De XCA60_EV van XCMG, met daarin veel Europese componenten, voldoet vooralsnog als enige aan al deze eisen vanuit de West-Europese markt. Daarbij wordt de kraan afgeleverd met een EN13000 en RDW- keuring, kortom: met recht een wereldprimeur.

Kennis en ervaring

Mr. Hu Yuan, salesmanager EU bij XCMG: “We zijn uitermate tevreden over de ontwikkeling van onze XCA60_EV. Om de perfecte machine te bouwen voor de Europese markt, waren wij afhankelijk van de kennis en kunde van de Wagenborg mensen. Zonder hen was het bijzonder lastig geweest deze kraan te ontwikkelen. Wij hopen dan ook dat deze kraan de eerste in een reeks zal zijn.”

Trots

De elektrische kraan is als demo kraan vorig jaar uitgebreid getest door Wagenborg. Wagenborg Nedlift directeur Gerard Bastiaansen: “Deze demo kraan haalt het in de verste verte niet bij het definitieve model dat we nu hebben besteld. Onze technische afdeling en machinisten hebben een prominente rol gehad in het ontwerp- en productieproces van de demo kraan naar de definitieve XCA60_EV. Het delen van meer dan 200 verbeterpunten met onze leverancier XCMG en de bijdrage van Aboma hebben geleid tot een machine die ruimschoots aan al onze strenge eisen voldoet. Ik ben bijzonder trots dat Wagenborg als eerste West-Europese kraanbedrijf deze volledig emissievrije kraan in de zomer kan presenteren!”