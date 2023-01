“Door innovatie, toewijding en durf geven wij vorm aan de toekomst. Onze visie is om schone mobiliteit te bieden voor iedereen, overal. Eerst ontwikkelden we Lightyear 0, de eerste productiezonneauto ter wereld. Tegelijkertijd ontwikkelden we Lightyear 2, het betaalbare elektrische voertuig op zonne-energie dat beschikbaar is voor een breder publiek. Om dit te realiseren, overwinnen we als bedrijf vele uitdagingen. De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om die uitdagingen het hoofd te bieden. Om onze visie veilig te stellen, hebben we moeten beslissen om onze focus en middelen volledig op Lightyear 2 te richten. Dit betekent in feite dat we de productie van Lightyear 0 hebben moeten opschorten.”

Deze beslissing is niet lichtvaardig genomen omdat het iedereen raakt die deze reis met ons is aangegaan. Dat zijn natuurlijk onze eigen medewerkers, die dag in dag uit werken aan het realiseren van mobiliteit op zonne-energie, naast onze investeerders, klanten, leveranciers en de overheid.

Daarom hebben wij vanmorgen het verzoek ingediend bij de rechtbank om surseance van betaling te verlenen aan Atlas Technologies B.V., onze werkmaatschappij die verantwoordelijk is voor de productie van Lightyear 0. Dit is een dochteronderneming van Atlas Technologies Holding B.V. Atlas Technologies Holding B.V., die de IP-rechten bezit, en Lightyear Layer B.V. vallen niet onder de surseance van betaling van Atlas Technologies B.V.

CEO en medeoprichter Lex Hoefsloot: ‘Helaas hebben we deze beslissing moeten nemen. Het hele ontwikkelingsproces van Lightyear 0 heeft ons bedrijf de afgelopen jaren veel waardevolle lessen opgeleverd. We richten nu al onze energie op het bouwen van Lightyear 2 om het op tijd beschikbaar te maken voor klanten.’

Hoefsloot: ‘Onlangs lanceerden we een wachtlijst voor Lightyear 2 met als resultaat meer dan 40.000 inschrijvingen van individuele klanten en we hadden al ongeveer 20.000 pre-orders van fleetowners. We hopen in de komende weken enkele belangrijke investeringen af te ronden om op te schalen naar Lightyear 2, een betaalbaar elektrisch voertuig op zonne-energie dat beschikbaar is voor een breder publiek. Daarom geloven we sterk dat de genomen beslissing de beste manier is om onze visie, schone mobiliteit voor iedereen, overal, te bereiken.’