Op Werelddierendag (4 oktober 2025) reikt de Vegetariërsbond de Vega Trofee 2025 uit aan Dr. Wendy Walrabenstein en aan De Vegetarische Slager. Met deze prijs zetten we jaarlijks personen en organisaties in het zonnetje die zich met visie, kennis en daadkracht inzetten om Nederland vaker plantaardig te laten eten.

Dr. Wendy Walrabenstein koppelt wetenschap aan praktijkgerichte toepassing. Met het leefstijlprogramma Plants for Joints toonde zij aan dat een whole-food plant-based leefstijl – gecombineerd met beweging, slaapverbetering en stressreductie – bijdraagt aan aanzienlijk minder pijn en stijfheid, verbeterd fysiek functioneren en een betere algehele gezondheid voor mensen met reuma en aanverwante aandoeningen. Haar vervolgprogramma Plants for Health maakt deze bewezen, gezonde aanpak toegankelijker en schaalbaar, zodat meer mensen kunnen profiteren van de preventieve en herstelbevorderende effecten van plantaardig eten. Wendy eindigt haar betoog bij de Universiteit van Nederland met: “Feitelijk is dit bij uitstek de leefstijl (red. plantaardig eten) die ervoor zorgt dat je langer gezond blijft”.

De Vegetarische Slager krijgt de Vega Trofee vanwege de consistente, creatieve en effectieve campagnes die grote groepen consumenten weten te bereiken en op een toegankelijke manier inspireren vlees af en toe te laten staan. Een mooi voorbeeld is de opvallende samenwerking met DJ Paul Elstak, waarin muziek, cultuur en plantaardige messaging op een slimme manier werden verbonden – een campagne die veel aandacht en gesprekken over plantaardig eten aanwakkerde. Daarnaast voert De Vegetarische Slager diverse vernieuwende producten die het voor consumenten eenvoudig en aantrekkelijk maken om plantaardige alternatieven te kiezen. De Vegetarische Slager draagt het V-Label om helderheid en vertrouwen te bieden over de plantaardige samenstelling van haar producten.

“Met de Vega Trofee willen we zowel de wetenschappelijke onderbouwing als de creatieve maatschappelijke stimulans eren – beide zijn nodig om grote groepen mensen te inspireren tot duurzame eetkeuzes,” zegt de Floris de Graad – Directeur van De Nederlandse Vegetariërsbond.

Over de Vega Trofee & de Vegetariërsbond

De Vega Trofee wordt toegekend door de Vegetariërsbond aan personen / organisaties die met impactvolle innovaties en initiatieven laten zien dat een plantaardige toekomst haalbaar en aantrekkelijk is. De Vegetariërsbond informeert en ondersteunt consumenten en bedrijven en beheert onder meer het V-Label keurmerk in Nederland.

Foto bovenaan: William Lee van De Vegetarische Slager ontvangt de trofee uit handen van Linda Willemsen en Floor Soethout van V-Label Nederland