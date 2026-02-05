Vier organisaties zijn genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2025/2026. Dit is de jaarlijkse prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht, en het bestuur/de directie. De prijs wordt uitgereikt door de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG). De genomineerden voor dit jaar zijn: ASN Bank, Danone Nederland, Port of Rotterdam en Unilever Holding NV.

Governance-driehoek

De Driehoek 3D-Trofee is ingesteld om voorbeelden van goed overleg in de governance-driehoek van bestuurder, ondernemingsraad en toezichthouder (RvC/RvT) in het zonnetje te zetten. Die voorbeelden kunnen anderen, bestuurders, ondernemingsraden en toezichthouders, inspireren. De AMG is overtuigd dat de dialoog in de governance-driehoek van wezenlijk belang is voor een goede afweging van alle, soms tegenstrijdige belangen en voor verstandige besluiten voor de toekomst van de organisatie. In deze turbulente tijden een uitdaging! De lessen van de winnaars van de Driehoek 3D-Trofee publiceert AMG jaarlijks op de website.

De winnaar wordt bekend gemaakt in de laatste week van februari, tijdens de Maand van de Medezeggenschap.

De betrokkenen zijn geïnterviewd. Tijdens deze interviews is gefocust op drie onderwerpen: wat maakt een goede dialoog; in welke complexiteit bevindt de organisatie zich en hoe gaat de driehoek daarmee om; en hoe werkt de driehoek aan professionalisering. Op basis van deze interviews is per genomineerde organisatie een case gemaakt. Deze case wordt voorgelegd aan de jury.

De jury bestaat uit:

Aukje Nauta (spreker, schrijver en psycholoog). Nauta schreef boeken over werk en inzetbaarheid. Ze is bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Tot 2022 was ze partner bij Factor Vijf en tot 2016 kroonlid van de SER.

(spreker, schrijver en psycholoog). Nauta schreef boeken over werk en inzetbaarheid. Ze is bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Tot 2022 was ze partner bij Factor Vijf en tot 2016 kroonlid van de SER. Prof. dr. Ard-Pieter de Man (zelfstandig adviseur). Hij richt zich op onderzoek, onderwijs en (meta-)advieswerk op het gebied van strategie, organisatie, samenwerking en innovatie, zowel in de private als in de publieke sector. Daarnaast is hij hoogleraar Management Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

(zelfstandig adviseur). Hij richt zich op onderzoek, onderwijs en (meta-)advieswerk op het gebied van strategie, organisatie, samenwerking en innovatie, zowel in de private als in de publieke sector. Daarnaast is hij hoogleraar Management Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Herjon Flierman is voorzitter van de OR van Human Kind, de organisatie die in 2024/2025 de Driehoek 3D trofee heeft gewonnen.

Driehoek 3D Trofee

De winnaar en de andere genomineerde organisaties krijgen als prijs een plastiek: de Driehoek 3D Trofee. De driehoek staat voor de partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. De 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit.

De Driehoek 3D Trofee is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Haar missie was zeggenschap voor werknemers op bedrijfsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de stichting is na het overlijden van Ieke van den Burg in 2014 overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG). De AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, NR Governance, AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NCD, NVMz, SBIFormaat, SMC, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten Mediators en WissemaGroup. Onafhankelijk voorzitter is Dorine Wekking.