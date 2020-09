Wehkamp winnaar Duurzaamheid Award bij de Shopping Awards 2020

Op 16 en 17 september jl. heeft de Stichting Shopping Awards de winnaars van de Shopping Awards 2020 bekendgemaakt. Greetz is de grote winnaar. De cadeauwinkel sleepte een Shopping Award in de categorie ‘Speelgoed en Cadeaus’ in de wacht. Ook is de shop uitgeroepen tot DHL Beste Webwinkel 2020. Wehkamp is winnaar van de ‘Duurzaamheid Award Powered by PAY”, een van de uitgereikte vakprijzen.

Vanwege de covid-19-pandemie had de uitreiking van de Shopping Awards dit jaar een ander karakter. De prijzen werden niet traditiegetrouw in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk bekendgemaakt, maar in het nabijgelegen Breakers Beach House. Dit keer zijn de awards verspreid over twee dagen uitgereikt, in plaats van één dag.

Shopping Awards

De Shopping Awards zijn uitgereikt in negen verschillende categorieën. De winnaars zijn bepaald op basis van publieksstemmen en vakexperts. Publieksstemmen gelden voor 50 procent van de uiteindelijke beoordeling. Vakexperts bepalen de andere helft. Overall winnaar Greetz gaat er met de titel ‘DHL Beste Webwinkel 2020’ vandoor. Dit is bepaald op basis van de beste beoordeling, zowel vanuit het publiek als van de vakexperts.

Naast de Shopping Awards zijn ook de winnaars van de Vakprijzen bekend. Hierbij gaat het om actuele e-commercethema’s als duurzaamheid, marketplaces, en de Beste Starter Award. De winnaars van deze prijzen zijn bepaald door een deskundige vakjury, op basis van onder andere de ingediende motivatie en presentatie.

De Duurzaamheid Award is een beloning voor grootste verbeterslag op het gebied van duurzaamheid die een bedrijf het afgelopen jaar heeft gemaakt. Deze Award, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, won Wehkamp voor de verduurzaming van haar verpakkingen, waarmee zo’n 64% CO2 uitstoot wordt gereduceerd. ReplaceDirect en Omoda waren de twee andere genomineerden.

Zie hier de volledige lijst met winnaars