Yumeko is de winnaar van de DS Smith Duurzaamheid Award vakprijs van de Shopping Awards 2022. Kaartje2go werd de grote winnaar van de Shopping Awards. De kaartenwebshop won een Shopping Award in de categorie ‘Cadeaus’ en werd bovendien uitgeroepen tot overall winnaar: DHL Beste Webwinkel 2022.

De Shopping Awards, powered by Thuiswinkel.org, werden op 7 juni uitgereikt tijdens een award-gala in Grand Hotel Huis ter Duin. De winnaars worden bepaald op basis van publieksstemmen en beoordelingen van experts uit het vak. Naast de Shopping Awards zijn ook de winnaars van de Vakprijzen bekend. Hierbij gaat het om vier actuele e-commercethema’s: duurzaamheid, b2b, marketplaces en de beste starter. De winnaars van deze prijzen zijn bepaald door een deskundige vakjury op basis van onder andere de ingediende motivatie en presentatie.

De jury van de DS Smith Duurzaamheid Award vakprijs was samengesteld uit: Ed Nijpels (voorzitter), Remko Berkhout (DS Smith), Folkert van der Molen (Van der Molen E.I.S), Arnoud van Vliet (Zeeman), Erlend Deckers (TNO), Babette Porcelijn (Think Big Act Now) en Rajiv Laigsing (Bringly).

De andere genomineerden waren Nine&Co (Noppies), Bambook en IKEA. Noppies en Bambook werden wel winnaars bij de publieksprijzen, respectievelijk in de categorie ‘Baby-& Kindermode’ en ‘Kantoorartikelen & Inrichting’.

“Het is mooi om te zien dat er zo’n diversiteit aan inzendingen was voor de DS Smith Duurzaamheid Award. De inzendingen varieerden van jonge e-commerce start-ups die volledig duurzaamheid ademen, tot grote spelers die heel veel energie en focus leggen in de transitie naar een meer circulaire economie van hun webshop business. Beide uitersten verdienen bewondering en hebben een kans om te winnen. We willen dan vooral andere partijen aanmoedigen om zich komend jaar in te schrijven en zo anderen te inspireren te verduurzamen.” – Remko Berkhout, Marketing & Communications Manager DS Smith.