Weheat uit het Brabantse Duizel heeft de tweede editie van de Nationale Ondernemersprijs gewonnen. Weheat ontwikkelt en produceert duurzame warmtepompen. ,,In 2030 moeten wij wereldwijd de grootste leverancier zijn’’, vindt directeur Martijn van de Ven (33). De prijs werd vandaag uitgereikt in Mediavaert, het hoofdkantoor van DPG Media in Amsterdam door MKB-voorzitter Jacco Vonhof. ,,Deze winnaar voldoet aan alle criteria voor de Nationale Ondernemersprijs’’, zo las Vonhof voor uit het juryrapport. ,,Het heeft zich al bewezen in de markt. Het is innovatief, creatief, ambitieus en streeft naar duurzaamheid. Het heeft een lokale, regionale en zelfs al enige landelijke uitstraling. Het is in omzet, aantal werknemers en klantenbestand nog echt een bedrijf in het mkb – dé motor van de Nederlandse economie.’’

Meeste stemmen voor Weheat

Dit jaar organiseerde de redacties van ADR (het AD en alle aangesloten regionale titels) en De Ondernemer de tweede editie van de Nationale Ondernemersprijs. Alle betrokken redacties maakten een longlist met de innovatiefste, sociaalste én duurzaamste bedrijven uit het hele land. Daaruit koos de vakjury onder leiding van Vonhof 10 genomineerden. De afgelopen weken konden lezers en volgers stemmen op deze 10 gegadigden. Met de meeste stemmen kwam dus WeHeat uit de bus. Het bedrijf is de opvolger van Leadax uit Wapenveld, de eerste winnaar van deze ondernemersprijs en eveneens een industrieel maakbedrijf.

,,Het is symbolisch – en wellicht ook een tikkeltje wrang – dat deze uitslag precies valt op de dag dat de Verenigde Staten 31 belangrijke milieumaatregelen hebben ingetrokken”, sprak juryvoorzitter Vonhof donderdag bij de uitreiking in Amsterdam. ,,Weheat probeert wél duurzaam te zijn, om de aarde en zijn bewoners een betere toekomst te geven. De oorsprong ligt eigenlijk in de auto-industrie. Daar kwam de grondlegger van Weheat over de vloer en zag hoe technici een warmtepomp probeerden te ontwikkelen op basis van propaan – een duurzaam natuurlijk koudemiddel. Dat is de basis geweest.”

Weheat probeert huishoudens te ontlasten. Niet alleen bij het gebruik van de warmtepomp maar ook bij de aanschaf ervan. Het bedrijf werd in 2021 opgericht en heeft inmiddels 160 werknemers. Dat is nog maar het begin, want de ambitie van Weheat is om over vijf jaar de grootste leverancier van warmtepompen in de wereld te zijn. ,,Op die ambitieuze weg kan deze prijs wellicht een mooie extra stimulans zijn”, zegt Vonhof.

Stemmen uit onverwachte hoek voor Weheat

Martijn van de Ven, oprichter van Weheat, is zeer verrast. ,,Ik kwam vandaag binnen en ik zei waar is de prijs”, grapt Martijn. ,,Nee we hadden in eerste instantie niet eens gedacht dat we überhaupt zouden worden genomineerd. Daar voelden we ons al heel vereerd mee. Een maand geleden spraken we ook alle andere genomineerden en we waren erg onder de indruk, want het zijn allemaal supersterke bedrijven.”

Weheat kon rekenen op de meeste stemmen en die kwamen uit onverwachte hoek, vertelt Martijn, die zijn uitvinding eerder omschreef als een innovatie ‘à la Tesla’. ,,We zijn heel blij met alle Weheat-gebruikers die op ons hebben gestemd. De stemmen kwamen uit allerlei uithoeken. Van bedrijven tot leveranciers en zelfs verzekeraars hebben op ons gestemd. Echt heel erg leuk.”

De Nationale Ondernemersprijs

De Nationale Ondernemersprijs is een samenwerking tussen De Ondernemer en de ADR-dagbladen, zoals De Stentor, Tubantia en PZC. Alle titels behoren tot DPG Media.

De Nationale Ondernemersprijs is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Gezonde bedrijven tot zo’n 500 werknemers die hun bestaansrecht hebben bewezen. Die een belangrijke rol spelen en een sociale factor zijn in hun regio en zelfs landelijke uitstraling hebben. Die steeds proberen te innoveren en ook een rol willen spelen bij de verduurzaming van onze economie. Alle tien genomineerden hebben een inspirerend verhaal.