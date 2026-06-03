“De winnaar van de Rotterdamse Ondernemersprijs 2026 is Dura Vermeer”. Dat maakte burgemeester Carola Schouten op 2 juni bekend tijdens een uitverkochte feestavond in de Laurenskerk in Rotterdam. “Dura Vermeer toont aan dat een familiebedrijf ook na 171 jaar en over zeven generaties kan vernieuwen, groeien en maatschappelijk betekenisvol kan zijn.” Job Dura van Dura Vermeer nam de prestigieuze prijs in ontvangst. Deze avond werden ook de Nieuwe Heldenprijs en de Mr. K.P. van der Mandele Penning uitgereikt.

Volgens de jury blinkt Dura Vermeer uit in duurzame groei, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Ooit begon Dura Vermeer als een kleine timmerwinkel op Katendrecht. Tegenwoordig is het een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Bij Dura Vermeer viel het leiderschap van de ondernemer volgens juryvoorzitter Mounia Houari op. “De afgelopen vijf jaar veranderde het familiebedrijf onder leiding van Job Dura van traditioneel leiderschap naar een warme, mensgerichte manier van ondernemen. Juist bij een bedrijf met 4.000 medewerkers is dat bijzonder.

De cultuurverandering zie je terug in de groei van het bedrijf, maar vooral in de aandacht voor mensen. Via een structureel programma van Social Return zijn 550 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen. Ook investeert het bedrijf in mbo-jongeren die dreigen uit te vallen. Maar de sociale impact reikt nog verder. Vorig jaar realiseerde Dura Vermeer 4.000 woningen, waarvan 80 procent sociale huur. Dat was een bewuste keuze. Daarnaast zoekt het bedrijf naar innovatieve manieren om de woningnood te verminderen, zoals het optoppen van bestaande bouw. Dura Vermeer renoveerde de Kunsthal, het Theater Walhalla en de Fenix Loodsen op Katendrecht. Nog steeds is Rotterdam de thuisbasis en is er een sterke verbondenheid met de stad.”

Sterk Rotterdams ondernemerschap

Dura Vermeer nam het op tegen Koppert Cress en maxwell+spark. Volgens de jury laten de drie finalisten van de Rotterdamse Ondernemersprijs 2026 ieder op geheel eigen wijze sterk Rotterdams ondernemerschap zien. Het zijn innovatieve bedrijven, die vooroplopen in hun sector en daarbij bovendien een vernieuwende aanpak hebben om mensen op de arbeidsmarkt aan zich te binden. “Wat de drie finalisten gemeen hebben, is lef. De durf om te kiezen, te investeren en vooruit te kijken. Ook als de weg onzeker is”, zegt Mounia Houari. “Koppert Cress maakt indruk met gezonde en duurzame voeding en een duidelijke missie. Het bedrijf weet haar maatschappelijke bijdrage heel concreet te maken. Hieruit blijkt dat ondernemen en het nastreven van een betere wereld uitstekend samengaan. Finalist maxwell+spark heeft veel potentie, omdat dit bedrijf iets unieks doet. Als eerste op de wereld brengt het een volledig batterij-aangedreven transportkoelsysteem op de markt. Daarmee laat het zien hoe technologische innovatie vanuit Rotterdam wereldwijd impact kan maken. Net als Dura Vermeer zijn de andere twee finalisten serieuze bedrijven die bewust iets terug willen doen voor de wereld.”

Plastilose winnaar Nieuwe Heldenprijs

Naast de Rotterdamse Ondernemersprijs werd ook de Nieuwe Heldenprijs uitgereikt. Een initiatief van VNO-NCW Rotterdam. Nieuwe Helden zijn de versnellers en vernieuwers van deze tijd. Dit jaar waren FLASC, Tree Composites en Plastilose genomineerd. Deze bedrijven laten alle drie zien hoe innovatie en maatschappelijke impact hand in hand gaan. Met vernieuwende technologieën en sterke visies dragen zij bij aan oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Na pitches van de drie genomineerden verkoos de publieksjury Plastilose als winnaar van De Nieuwe Heldenprijs 2026. Dit bedrijf ontwikkelt bacteriële cellulose, een duurzaam alternatief voor plastic. Dit is een sterk en betrouwbaar materiaal zonder PFAS en microplastics. Het bedrijf richt zich op de zorg en produceert wegwerpbekertjes voor ziekenhuizen. Deze worden nu al op vier afdelingen in het Maasstad Ziekenhuis gebruikt. Het is een milieuvriendelijk alternatief, zonder dat ziekenhuizen hoeven in te leveren op gebruiksgemak of veiligheid. Hiermee draagt Plastilose bij aan een circulaire en duurzamere zorgketen.

Feestavond

Deze 41e editie van de Rotterdamse Ondernemersprijs was al met al een feestelijke avond. Naast de pitches, uitreikingen en spectaculaire acts, was er ook alle ruimte om te netwerken en het ondernemerschap te vieren. “Het was een spannende strijd”, zegt juryvoorzitter Mounia Houari. “Vanavond vieren we het Rotterdamse ondernemerschap, dat met innovatiekracht en maatschappelijke impact werkt aan de uitdagingen van de toekomst.”