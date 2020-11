Weg met de wegwerp kerstboom: Lowlander plant duurzaam Kerstbomenbos voor iedereen

Binnen tien jaar alle 2.500.000 wegwerp kerstbomen in Nederland vervangen voor een duurzaam alternatief; dat is de missie van botanisch brouwer Lowlander, waarbij steeds meer enthousiaste partners aanhaken. Met hun inmiddels bekende ‘Draag Je Naaldje Bij’ oproep plant de brouwer sinds vorige kerst met Adopteer een Kerstboom voor iedere verkochte Winter I.P.A. – inderdaad, gebrouwen met sparrennaalden – biologische adoptie kerstbomen in het Lowlander Kerstbomenbos. Terwijl het bos gestaag groeit wil jij natuurlijk wel een gezellige kerst(boom), zeker dit jaar. Daarom slaat Lowlander de handen ineen met BeterBoompje, om zo het Kerstbomenbos een groeispurt te geven. Boom en bier zijn vanaf 9 november te koop.

Het begon een paar jaar geleden met de oproep van Lowlander om je kerstboom na de feestdagen niet op straat te gooien als afval, maar te doneren aan de brouwer om er een Winter I.P.A. van te brouwen. Al snel zag Lowlander dat het kerstboom probleem groter was dan recyclen. Samen met Erwin & Kyra van Adopteer een Kerstboom heeft Lowlander dan ook de grote ambitie om de 2.500.000 echte kerstbomen die ieder jaar in Nederland worden gekocht én weggegooid te vervangen voor biologische, duurzame adoptiekerstbomen die meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Zo ontstond het Lowlander Kerstbomenbos.

Kerstbomenbier

Frederik Kampman, Chief Botanical Officer van Lowlander: “Dit voorjaar hebben we de eerste 1000 nieuwe kerstboompjes in ‘ons’ bos kunnen planten, die als ze volgroeid zijn tot zo’n 5 jaar iedere kerst geadopteerd kunnen worden. Én – leuk weetje – we brouwden van het natuurlijke snoeiafval van deze kerstbomen onze Winter I.P.A. die nu in de winkels ligt! Ook dit jaar planten we weer nieuwe kerstboompjes voor iedere Winter I.P.A. die jij drinkt. Want er is één groot probleem: er zijn lang niet genoeg adoptiebomen om aan de toenemende vraag van Adopteer een Kerstboom te voldoen… We zijn dan ook heel blij dat BeterBoompje ons gaat helpen het Lowlander Kerstbomenbos een groeispurt te geven.”

Een duurzame kerstmis(sie)

BeterBoompje is een initiatief van vrienden Frank, Alex, Gina en Jacco uit Brabant. Ook zij zagen hoeveel bomen er ieder jaar op de brandstapel verdwijnen en besloten zoveel mogelijk Nederlanders een duurzamer alternatief te bieden: nu een gezellige kerst en straks een mooiere wereld. In hun missie vonden zij al snel botanisch brouwer Lowlander en hun Kerstbomenbos. Bij BeterBoompje vind je twee duurzamere en dus betere opties. De eerste is een kerstboom met kluit die na de feestdagen wordt terug geplant in de natuur om daar gezond oud te worden. De tweede optie is een kerstboom zonder kluit.

BeterBoompje initiatiefnemer Alex de Graaf: “We zien dit als tussenoplossing om de markt te kunnen veranderen: voor iedere BeterBoompje kerstboom zonder kluit die jij koopt, plant Lowlander namelijk twee nieuwe, biologische adoptie boompjes in hun Kerstbomenbos!”

Draag Je Naaldje Bij met bier of boom: een duurzame stap zetten is nog nooit zo makkelijk geweest!

Lowlanders Winter I.P.A. is nu verkrijgbaar via de webshop en o.a. Albert Heijn. Een BeterBoompje is vanaf 9 november te bestellen via www.beterboompje.nl en is verkrijgbaar in Breda, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Groningen, Nijkerk, Nijmegen, Rhenen, Tilburg en Tiel. BeterBoompje en Lowlander roepen mensen op om de aankoop van hun duurzamere kerstboom te delen met de hashtag #beterboompje en #draagjenaaldjebij, om zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun

missie.