E-commercesector start unieke samenwerking om pakketbezorging nog duurzamer te maken

Webwinkels en vervoerders slaan de handen ineen om de pakketbezorging nog duurzamer te maken. De e-commercesector streeft naar een reductie van 50% CO2-uitstoot in 2025 in de logistieke operatie ten opzichte van de huidige uitstoot. Een rekenmodel dat de CO2-uitstoot voor de pakketbezorging inzichtelijk maakt, gaat daarbij helpen.

Het model is door Thuiswinkel.org, Connekt en Topsector Logistiek ontwikkeld in samenwerking met webwinkels en vervoerders en voldoet aan Europese normen. Ook wordt de consument met de campagne Bewust Bezorgd van Thuiswinkel.org bewust gemaakt van de duurzame bezorgmogelijkheden waarvoor gekozen kan worden bij een bestelling. Dit initiatief is een aanvulling op eerdere ontwikkelingen ter bevordering van duurzame e-commerce, zoals duurzame verpakkingsmaterialen, verpakkingen op maat en duurzame distributiecentra, waarmee de e-commerce sector voorop loopt in duurzaam retailen.

Groene sector nog duurzamer

Grote online winkels als Bol.com, Wehkamp, Coolblue en Otto en vervoerders als PostNL, DHL en Dynalogic zijn betrokken bij de ontwikkeling van het model en staan achter de ambitie om logistieke processen te blijven verduurzamen. Het rekenmodel berekent hoeveel CO2-uitstoot het versturen van een pakketje met zich meebrengt op basis van het volume van de verzonden pakketten, het aantal kilometers dat ieder pakketje aflegt, het vervoersmiddel dat gebruikt wordt, de vulgraad van busjes en de afleveroptie. Zo kunnen bedrijven direct inzien waar de mogelijkheden zitten om de logistieke operatie verder te verduurzamen. Dit rekenmodel is gebaseerd op de Lean & Green Analytics methode en voldoet aan Europese normen. Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org: “Wij zijn al een groene sector en hiermee verduurzamen we nog verder. Je kan je wel voorstellen dat het duurzamer is om één busje 100 pakketten te laten afleveren, dan dat iedere consument apart de weg op gaat. Wij zijn er trots op dat e-commerce steeds meer oplossing kan bieden voor duurzame retail”.

Het rekenmodel is gepresenteerd nieuwjaarsreceptie van Thuiswinkel.org op de Webwinkel Vakdagen in de Jaarbeurs Utrecht op 24 januari. De eerste webwinkels zullen de rekentool in 2018 implementeren.