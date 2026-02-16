EK Living en Koninklijke Auping kondigen met trots een unieke samenwerking aan binnen de slaapbranche. Gezamenlijk lanceren zij Topdream: een exclusieve circulaire matraslijn speciaal ontwikkeld voor de leden van EK Living.

De nieuwe lijn bestaat uit drie hoogwaardige matrassen, elk beschikbaar in twee hardheden. De producten worden in Deventer geproduceerd volgens de meest recente duurzaamheidsstandaarden. Daarbij zijn de matrassen 100% circulair, waardoor Topdream aansluit bij de groeiende behoefte aan circulair en toekomstbestendig slapen. Deze producten maken dankzij hun productpaspoort ook onderdeel uit van de gesloten matrasketen, waarbij de matrassen weer volledig terug gebracht worden naar grondstoffen voor nieuwe matrassen.

Vanaf half maart zijn de Topdream‑matrassen verkrijgbaar bij een select aantal aangesloten EK Living leden.

Gesprekken met impact

De samenwerking kwam tot stand dankzij constructieve gesprekken tussen Irene Dingemans (Manager Operations) en Werner op ‘t Eijnde (Manager Sales) vanuit EK Retail en Bas Minkes (Salesmanager NL) en Bertjan Davelaar (Sales Director) namens Auping. De gezamenlijke visie op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie vormde de basis voor het nieuwe assortiment.

“Met Topdream bieden we onze leden een onderscheidend en duurzaam product, volledig ontwikkeld in samenwerking met een gerenommeerde Nederlandse producent,” aldus Irene Dingemans van EK Retail.

“Wij zijn trots op deze verdieping van onze samenwerking met EK. Door de combinatie van onze expertise in slapen en het sterke netwerk van EK, kunnen we nog meer consumenten bereiken met onze unieke slaap technologie” zegt Bertjan namens Auping.

Bertjan Davelaar en Irene Dingemans