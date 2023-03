Vandaag is We Are Impact Collective gelanceerd, een allereerste impact boutique waar impactexperten met verschillende achtergronden samenwerken om versneld planetaire, sociale en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan met bedrijven, ngo’s, start ups en family offices.

Dit zijn de (Belgische en Nederlandse) experts: Astrid Leyssens (ESG & impact), Stefaan Vandist (planetary & societal innovation foresight), Bieke Van Gool (leadership), Don Ritzen (ventures), Jamy Goewie (impact investing), Anneleen De Bonte (impact health and real estate), Artemis Kubala (diversity), Tamara Lenaerts (inclusivity), Anneleen Michiels (professor family, finance and relational capital), Jan Leyssens (circularity and business design), Saskia Michielsen (project management and safari’s), Nele Entbrouckx (scaling sustainable companies) en Els de Ridder (purpose marketing).

Waarom?

“Als je naar het Global Risk Report kijkt, zie je dat heel veel problemen met elkaar verbonden zijn en niet als losstaande issues kunnen gezien worden. Daarom werkt een systemische benadering beter. We hebben dus samenwerkingen nodig, tussen verschillende actoren en disciplines. Daarom brengen we vandaag een groep experten samen, elk met onze eigen expertise – de ene in toekomstverkenning, de andere in kapitaal naar impact investing brengen, het laten groeien van impact start ups, het redesignen naar duurzame business models, leadership versterken om verandering sneller te realiseren en relationeel kapitaal te versterken en zo veel meer.

We willen dat professioneel doen, doortastend en met veel vrolijkheid en optimisme. We know Doommaar willen Gloom. Het moet allemaal tegelijkertijd en het moet allemaal samen.

Zaken die wij willen zien:

– Impact Innovaties versneld groeien

– Groei mindset en business models binnen planetaire grenzen brengen

– Communicatie over impact, doelen en resultaten verbeteren

– Leadership teams versterken zodat ze naar een andere koers leren varen

– Betere en nieuwe samenwerkingen tussen teams, tussen familie leden, in nieuw soortige samenwerkingen

– Businessmodellen die distributiever, inclusiever, fair, circulair zijn

– Diversiteit en inclusie als norm

– Natuur en planeet met grondrechten

– Externalities te regeneren

– Duurzaamheidsreporting zou makkelijker moeten worden

– Meer investeringen in de juiste richting

– Communities waar wonen, zorg, gezondheid en zingeving terugkomen

– Meer vertrouwen dan wantrouwen

– Ambitieuzere gevers

– ESG &Impact skilled besturen

– Duurzaamheidskennis opbouwen

– Meer coolness

– Andere communicatie rond duurzaamheid

– Meer Impact evangelisme

– Meer samenwerkingen

– Meer plaatsen met inspiratie en goede voorbeelden, waar mensen die aan verandering werken elkaar kunnen vinden.

We go for all of the above, alles tegelijk, en alles liever vandaag dan morgen. We helpen je om positieve impact te maken aan de hand van inspiratie, verwondering, advies, mentoring en kennisdeling.”

Astrid Leyssens, founder van We Are Impact Collective. “We gaan elkaar en onze klanten inspireren, we gaan advies geven en mentoren, het samen gewoon doen,we gaan impact vieren en we gaan verandering cheerleaden”.

“Onze brede waaier aan diensten voor individuen, family offices, en organisaties zal versneld positieve verandering realiseren op vlak van leiderschap, impact investing, het opschalen van planetaire en maatschappelijke oplossingen, strategie, ESG, filantropie, venture building, out-of-the-box innovatie, samenwerking, circulariteit, en inclusiviteit (en veel meer!).

Ons team van experts bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en ervaringen, zoals impact investors, duurzaamheidsprofessionals, venture specialisten, filantropie kenners, communicatie en business development experten voor impact first companies. Er is een schaarste qua mensen met de juiste duurzaamheidskennis, vaardigheden en mindset. Voor impact experten is het fijn om met een groep gelijkgestemden te kunnen werken, van elkaar te leren, en elkaars expertise te kunnen versterken en ervoor te zorgen dat duurzaamheidskennis versneld verspreid. We zullen elkaars kennis en wereld leren kennen door naar elkaars congressen te gaan, zoals we in mei met deze groep voor het eerst naar Change Now in Parijs gaan. Op termijn willen we family offices, teams en andere impact experten meenemen naar onze Inspiratie safari’s en reizen, omdat we vanuit het laten zien hoe het anders kan en al gedaan wordt op sommige plekken in de wereld versnelling kan komen. En er komt nog een bijzonder Impact museum aan.

Samen brengen we een schat aan kennis en expertise mee en zijn we vastberaden om family offices en organisaties te inspireren, te begeleiden en te ondersteunen.”

We need to bring Impact into Play