VP Capital, het family office van de familie van Puijenbroek, is deel geworden van de B Corp community. Sinds 2018 hanteert het family office een duurzaamheidsstrategie waarbij zowel VP Capital als het hele portfolio gescreend worden op duurzame vooruitgang. Naast de B Corp certificering behaalde VP Capital recent ook de validatie van hun Science Based Targets.

Het Amerikaanse B Corp label bestaat sinds 2006 en heeft heel wat grote bedrijven, zoals Patagonia, Tony’s Chocolonely en Ben&Jerry’s, in zijn netwerk zitten. Ondernemingen die het label willen halen, worden beoordeeld op basis van vijf thema’s: governance, werknemers, gemeenschap, milieu en klanten. Het label is niet het zoveelste keurmerk want de selectie is bijzonder streng: van alle bedrijven die de vragenlijst invullen, krijgt 55% de certificering niet. Bedrijven die het label willen halen, komen dus niet weg met loze beloftes.

Guus van Puijenbroek, directeur VP Capital: “Bedrijven moeten aantonen dat ze bij hun beslissingen voldoen aan strenge normen, die rekening houden met al hun stakeholders zoals werknemers, klanten, leveranciers, de gemeenschap en het milieu. Het proces om B Corp te worden, heeft anderhalf jaar geduurd. In die leerzame periode zijn diverse verbeteringen doorgevoerd en structureel ingericht. Daarvoor hebben we de statuten van VP Capital ook aangepast. Het maatschappelijke doel, een reële positieve impact hebben op de samenleving en het milieu, is nu expliciet vastgelegd.”

Het label combineert sociale en ecologische doelstellingen met transparantie en wettelijke aansprakelijkheid. Op die manier wil B Corp het traditionele idee rond wat succesvol ondernemen is, transformeren en de focus verleggen naar een inclusieve en duurzame economie. Een doelstelling waar VP Capital in al haar activiteiten naar streeft.

Guus van Puijenbroek: “Een aantal jaren geleden zijn we met de familie het gesprek aangegaan over hoe we het familiekapitaal konden aanwenden om een positieve impact te creëren en hoe we konden bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke en planetaire problemen. We geloven in Business as a Force for Good en onze purpose sluit naadloos aan bij deze visie.“

VP Capital haalde een score van 98,6 op 200, boven de vereiste minimumscore van 80. Die is gebaseerd op een onafhankelijk audit van bedrijfsspecifieke onderwerpen die moeten voldoen aan hoge internationale normen voor sociale- en milieuprestaties. Voor VP Capital waren dat met name het investerings-, donatie- en CO2 beleid. De consistente en transparante wijze waarop de impact van de investeringen wordt gemeten en verbeterd, werd ook meegenomen in de audit. De behaalde certificering is gekoppeld aan de voorwaarde om te blijven evolueren op de diverse aspecten. Elke drie jaar zal de certificering opnieuw worden beoordeeld op de verbeteringen die zijn gerealiseerd.

B Corp is een veelomvattende beoordeling van impact op álle fronten. Astrid Leyssens, Head of Sustainable Progress bij VP Capital, volgt de community op de voet en van alle verschillende mogelijke labels bleek B Corp het meest holistisch en vooruitstrevend. “Dat sprak mij ook aan: een certificeringsproces dat ons inzicht kon brengen waar we in de breedste zin van het woord staan op het vlak van Business as a Force for Good, of het nu gaat om onze medewerkers, onze leveranciers, de planeet of de sociale omstandigheden. In 2020 begon het VP Capital team met de uitgebreide vragenlijsten te beantwoorden, waarin woon-werkverkeer, opleidingsbudgetten, compliance rondom diversiteit, impact meting, donatiebeleid, pensioenopbouw, transparantie medewerkers, enz. bevraagd werden. Uiteindelijk moest iedereen van het 12-koppig team een bijdrage leveren om B Corp principes te integreren in hun dagelijks werk. Het hele team is dan ook super trots om deze mijlpaal na 1,5 jaar te behalen,” zegt Astrid.