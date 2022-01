Wavin introduceert duurzaam luchtverdeelsysteem

Wavin introduceert Ventiza, een luchtverdeelsysteem van slagvast PVC dat zeer makkelijk en snel te installeren is. Het systeem is bestand tegen het storten van beton en is klein genoeg om in een verlaagd plafond gemonteerd te kunnen worden. De lage wandruwheid leidt tot minder geluidsoverlast, minder vuilafzetting en minder wrijvingsverliezen. Ventiza is een nieuwe stap in de missie van Wavin om binnenklimaatoplossingen te maken die de uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden.

Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer mensen hun tijd binnenshuis spenderen, in de wintermaanden zelfs 21 uur per dag of meer. Goede ventilatie vermindert de effecten van onder meer huisstofmijt, schimmel en vrij zwevende stofdeeltjes en helpt ademhalingsaandoeningen, allergieën, astma en problemen met het immuunsysteem te verminderen. Gelukkig is het binnenklimaat steeds beter aan te passen aan onze behoeftes. Op diverse manieren kunnen we de temperatuur, luchtkwaliteit en luchtvochtigheid beïnvloeden, wat ons helpt productief, comfortabel en gelukkig te zijn in de ruimtes waar we het merendeel van onze tijd doorbrengen.

Wavin streeft ernaar om binnenklimaatoplossingen zo op elkaar af te stemmen dat elke leefomgeving gezond, comfortabel, maar ook energiezuinig is. Het bedrijf heeft daarom een compleet assortiment ontwikkeld van producten en oplossingen die hieraan bijdragen. Naast Wavin Sentio zoneregeling, vloerverwarming en -koeling, wordt hier nu Wavin Ventiza aan toegevoegd, een compleet luchtverdeelsysteem voor ventilatie.

Slagvast en geschikt voor instorten

Ventiza is een slagvast PVC luchtverdeelsysteem, bestaande uit functionele componenten zoals ovale en ronde kanalen en hulpstukken. Het betreft een compleet systeem waarmee elke woning kan worden voorzien van een ventilatie-luchtverdeelsysteem. De ovale kanalen en hulpstukken hebben een inbouwhoogte van slechts 90 mm (kanaalhoogte 80 mm). Dit maakt het systeem niet alleen geschikt voor instorten, maar ook voor montage in een verlaagd plafond bij renovatie.

Bespaar meer dan 25% installatietijd

Het luchtverdeelsysteem is zeer makkelijk en snel te installeren: 25% sneller dan gegalvaniseerde stalen ventilatiesystemen. Met een levensduur van meer dan 50 jaar is het een duurzame keuze en bovendien is Wavin Ventiza geschikt voor prefab installaties. Het systeem is eenvoudig te verbinden met lijm, en de lijmverbinding garandeert een perfecte, trekvaste verbinding en luchtdichtheid van het luchtverdeelsysteem. Voor het maken van een goede lijmverbinding wordt Griffon RU-22 geadviseerd: een snelle, thixotrope, spleetvullende THF-vrije hard PVC-lijm die verwerkt kan worden vanaf 5°C.

Voldoet aan de hoogste luchtdichtheidsklasse

Een luchtverdeelsysteem moet van binnen glad zijn om vuilafzetting en productie van geluid te voorkomen. Daarnaast moet door een vloeiende luchtstroom en lage luchtsnelheid de weerstand worden geminimaliseerd. Tenslotte moet luchtlekkage worden voorkomen, zodat de ventilator niet meer lucht hoeft te verplaatsen dan strikt noodzakelijk. Ventiza voldoet aan de hoogste luchtdichtheidsklasse ATC1 (Air Tightness Class) conform NEN-EN 17192:2019 – Ductwork non-metallic – requirements and test methods. ATC1 is drie keer zo luchtdicht als ATC2. ATC2 komt overeen met LUKA luchtdichtheidsklasse D.

Andere slimme kenmerken van Wavin Ventiza:

PVC heeft van alle materialen voor ventilatiekanalen de laagste wandruwheid. De lage wandruwheid leidt tot minder vuilafzetting en minder wrijvingsverliezen;

Gegarandeerd een sterke verbinding, bestand tegen het storten van beton;

Uitstekende grip dankzij extra ribben rondom de lijmmof;

Prefab geschikt;

Frisse blauwe kleur (RAL5012), die wordt geassocieerd met lucht. Wavin volgt graag internationale afspraken. In de NEN-ISO 20560-1:2020 “Veiligheidsinformatie voor de inhoud van pijpleidingen en tanks – Deel 1: Pijpleidingen” wordt omschreven, dat voor markering van kanalen voor ventilatielucht de kleur RAL5012 lichtblauw moet worden gebruikt. Aangezien er nog geen standaard is voor luchtverdeelsystemen, heeft Wavin ervoor gekozen deze kleur te hanteren.

Marrie Kralt, Territory Productmanager Indoor Climate Solutions bij Wavin, licht toe waarom het bedrijf Ventiza heeft ontwikkeld: “Comfort in huis is belangrijk voor mensen. Met schone lucht, aangename warmte of juist prettige verkoeling. Het juiste binnenklimaat helpt ons productief en gelukkig te zijn in de ruimtes waar wij het meest vertoeven. Zeker in deze tijd. Tegelijkertijd willen we geen concessies doen. Niet in efficiëntie, niet in kosten, niet in ruimte en aanzicht. Bovendien moet alles eenvoudig te bedienen zijn. Ventiza beantwoordt aan al deze eisen en is daarmee het ideale systeem voor de uitdagingen van nu en de toekomst.”