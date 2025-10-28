Waterschap Vallei en Veluwe is het eerste waterschap dat niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder heeft behaald. De prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat helpt de uitstoot van CO₂ te verlagen, zowel binnen de organisatie als samen met partners in de keten. De prestatieladder is ook een belangrijk aanbestedingsinstrument waarmee we duurzame impact maken met de koopkracht van de organisatie.

In 2020 vond de eerste audit plaats en in 2025 is Waterschap Vallei en Veluwe het eerste waterschap dat niveau 5 van de ladder haalt. Het waterschap heeft tijdens de audit laten zien dat het ook in 2024 heeft gewerkt aan CO₂-reductie in de bedrijfsvoering en met partners in de keten.

In 2018 stelden we als doel om in 2027 98% CO₂-uitstoot te besparen. De cijfers van 2024 laten een reductie zien van 96% procent. Hiermee liggen we in lijn met ons doel. Het waterschap heeft de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te opereren.

Het reduceren van CO₂-uitstoot is een gezamenlijke opgave. Het waterschap werkt samen met diverse publieke en private partners aan projecten als de Energie- en Grondstoffenfabriek, het warmtenet voor de wijk Kerschoten in Apeldoorn, het verduurzamen van een vijftal zuiveringen in de regio Ede en het initiatief ‘Boeren voor biobased bouwen’. Ook worden steeds meer bagger- en maaiprojecten met hernieuwbare grondstoffen uitgevoerd.

Heemraad Carlo van Dijk: “Als waterschap willen we niet alleen duurzaam werken in het veld, maar ook laten zien dat onze bedrijfsvoering daarin het goede voorbeeld geeft. Met trede 5 op de CO₂-prestatieladder bewijzen we dat we onze klimaatambities vertalen naar concrete acties binnen en buiten onze organisatie. Zo maken we duurzaamheid zichtbaar én meetbaar – van kantoor tot kanaal.”

Veertien waterschappen zetten de CO₂-Prestatieladder in als aanbestedingsinstrument. Daarvan beschikken zeven waterschappen over een certificaat.